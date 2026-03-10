Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas

El rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, actuará por primera vez en casi dos décadas en nuestro país, y ha elegido el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid como sede para la cita. El artista, que tiene previsto publicar el próximo 20 de marzo Bully, su duodécimo álbum de estudio, ha elegido la capital para su única fecha en España, el próximo 30 de julio.

El anuncio a través de sus canales oficiales ha provocado una gran expectación entre los fans, quienes esperaban con ansias la exclusiva preventa de entradas que ha tenido lugar hoy a las 10:00 de la mañana. Aquellos fans registrados en la plataforma "yemadrid.com" han recibido toda la información por correo electrónico y han tenido la oportunidad de optar de forma anticipada a la compra de una entrada.

En total, la cuenta oficial ha informado que la venta privada de entradas ha conseguido vender más de 30.000 localidades en apenas una hora. Aunque, por supuesto, las criticas por los elevados precios (así como los gastos de gestión) no se han hecho esperar.

¿Cuándo saldrán a la venta y cuál será el precio?

Tras la finalización de la preventa, se anunciaba la fecha para la venta general: el jueves 12 de marzo a las 10:00 de la mañana marca el pistoletazo de salida para todos aquellos que no han podido conseguir su entrada esta mañana, aunque desde la organización avisan que esta fase "solo se activará si todavía quedan entradas".

Confirmando los rumores, el concierto de Kanye West en el Metropolitano de Madrid será como el de la Plaza de Toros de Ciudad de México: un escenario central ocupará la pista, y los espectadores verán al rapero desde las gradas, con una visión 360º. Esto supone que no habrá ningún punto ciego, y todas las gradas estarán disponibles para su compra.

Plano del concierto de Kanye West en el Metropolitano de Madrid / Roller Group

Además, esta mañana, tras entrar en la venta privada del concierto también se han podido confirmar los precios oficiales. El plano, que se divide en colores, corresponde a las diferentes categorías y precios:

Grada alta nivel 3: Desde 190 euros

Desde 190 euros Grada Alta nivel 2: Desde 225 euros

Desde 225 euros Grada alta nivel 1: Desde 250 euros

Desde 250 euros Grada media: Desde 275 euros

Desde 275 euros Grada baja: Un total de 295 euros

Un total de 295 euros Grada VIP: Desde 400 euros

Desde 400 euros PMR: Un total de 200 euros

Tan influyente como polémico

Aunque a lo largo de su carrera Kanye West ha sido considerado uno de los músicos más influyentes del panorama internacional, la realidad es que el artista llega a nuestro país en un contexto marcado por la polémica. Su reciente posicionamiento en favor del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump o la venta de merchandising con una esvástica nazi lo situaron en el centro de varias controversias que atribuyó a su bipolaridad.

El cantante Kanye West, ahora conocido como Ye, junto a su esposa, Bianca Censori / Allison Dinner (EFE)

Ahora, con el anuncio de su concierto en Madrid, fans, medios y artistas no saben muy bien qué esperar del tan influyente como polémico artista estadounidense.