Los usuarios de Cercanías podrán aparcar gratis en 3.200 plazas de cinco estaciones de Madrid

Renfe Cercanías Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) han alcanzado un acuerdo para que los usuarios del transporte público colectivo puedan utilizar de forma gratuita desde esta semana cinco aparcamientos disuasorios gestionados por la compañía en la región.

En concreto, la medida afecta a los estacionamientos de las estaciones de Las Matas, Pinar de las Rozas, Las Rozas, Majadahonda y El Barrial, que suman 3.200 plazas y pasan a integrarse en la red Aparca+T.

Para poder aparcar sin coste, los usuarios deberán contar con un título de transporte válido utilizado durante el tiempo de estancia. Entre los títulos admitidos figuran los de Cercanías, la tarjeta de transporte del CRTM y los billetes de 10 viajes de autobuses interurbanos. Además, la duración del estacionamiento deberá ser de al menos 5 horas y como máximo 16 horas.

Con esta incorporación, estos cinco aparcamientos se suman a otros espacios ya incluidos en la red Aparca+T, como los de Colmenar Viejo, Ciudad Universitaria o Estadio Metropolitano, donde los usuarios del transporte público también pueden dejar su vehículo gratuitamente.

El acuerdo busca facilitar la combinación entre coche y transporte público en los desplazamientos diarios, especialmente en trayectos de entrada a Madrid, mediante el uso de aparcamientos vinculados a estaciones de Cercanías.

Renfe ha enmarcado esta iniciativa en su estrategia de movilidad sostenible. Según datos de la compañía, en los dos últimos años ha reducido un 13% su consumo energético unitario y un 20% su huella de carbono. Asimismo, en 2024 situó sus emisiones de gases de efecto invernadero en 3,79 gramos de CO2 por unidad de transporte (viajero o tonelada de mercancía transportada), una cifra que, de acuerdo con la Oficina Española de Cambio Climático, es hasta 35 veces inferior a la del automóvil.