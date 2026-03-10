EDUCACIÓN
La Universidad Camilo José Cela abre un nuevo campus de FP en Madrid Norte con capacidad para 750 estudiantes
Con más de 265 acuerdos empresariales, la Universidad Camilo José Cela busca conectar a los estudiantes de FP con el mercado laboral, facilitando prácticas y una inserción profesional rápida
EFE
La Universidad Camilo José Cela (UCJC) refuerza su oferta educativa con la apertura de un nuevo campus especializado en Formación Profesional en el norte de Madrid. Esta infraestructura, que entrará en funcionamiento el próximo curso académico, cuenta con más de 2.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas y tiene capacidad para albergar a 750 estudiantes.
Especialización en tecnología y gestión empresarial
El nuevo centro de la UCJC se centrará en las áreas con mayor proyección laboral del mercado actual. La oferta académica integra las familias profesionales de Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, y Comercio y Marketing. Además, el campus impartirá programas de especialización en sectores estratégicos como la Ciberseguridad y el Big Data, ámbitos clave para la transformación digital de las empresas.
Esta iniciativa se enmarca en el auge de la FP en España, una modalidad que ya supera el millón de alumnos matriculados por su alta capacidad de inserción laboral. El rector de la universidad, Jaime Olmedo, destaca que este proyecto representa la consolidación de una visión académica de excelencia, diseñada para responder de forma estructurada a las necesidades reales de las empresas.
Un puente directo entre el aula y el mercado laboral
Uno de los valores diferenciales de este modelo educativo es su integración en un ecosistema universitario de alto nivel. La UCJC mantiene una red de colaboración empresarial con más de 265 acuerdos activos, lo que garantiza que los estudiantes tengan acceso a prácticas formativas de calidad y una conexión constante con el tejido productivo.
La profesionalización de las áreas logísticas y tecnológicas ha situado a los titulados de FP en una posición estratégica. Con este nuevo campus en Madrid Norte, la Universidad Camilo José Cela busca liderar la formación de técnicos cualificados que puedan incorporarse de inmediato a un entorno laboral cada vez más exigente y digitalizado.
