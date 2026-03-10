Madrid tendrá en 2027 la mayor laguna de surf de Europa con olas de hasta dos metros de altura

Si hay un defecto que siempre se le saca a la capital es la falta de playa. Lo cierto es que en Madrid no se resignan a vivir sin ella: en 2027 se espera la apertura de la mayor laguna de surf de Europa, un gigantesco parque de olas que ya tiene financiación cerrada, junto al estadio Riyadh Air Metropolitano.

El proyecto se llama Gemswell Surf Madrid y será el corazón de la futura Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, un nuevo centro de deporte y ocio, donde el agua, la arena de playa y las tablas de surf formarán parte del paisaje del noroeste de la capital.

Surfear en plena capital

El centro contará con una gran laguna artificial de unos 23.000 metros cuadrados, unas dimensiones que corresponden a dos o más campos de fútbol. Además, contará con la tecnología de olas Wavegarden Cove, un sistema que permitirá generar más de 20 tipos de olas diferentes, con varios niveles de dificultad y olas de hasta dos metros.

La actividad estará organizada por distintos niveles y zonas para evitar interferencias entre quienes se están iniciando y quienes buscan lograr una técnica más profesional. Eso sí, la capacidad máxima será de 120 personas por sesión cada 60 minutos.

Por tanto, la laguna se dividirá en dos áreas: la Zona Bahía, la más tranquila y planificada para quienes se suban por primera vez a la tabla, y la Zona Reef, con olas más potentes y rampas diseñadas para surfistas experimentados que quieren practicar sus maniobras sin salir de Madrid. Además, la temperatura del agua estará controlada para poder surfear todo el año.

Así se encontraba la construcción el pasado mes de enero de 2026. / Gemswell Surf Madrid

Así será el gran parque de ocio

Gemswell Surf Madrid no será una simple laguna, sino que tendrá también 3.000 metros cuadrados de bares de playa, restaurantes, tiendas especializadas y terrazas en los que completar la experiencia. Todo ello dentro de la Ciudad del Deporte, en la que también habrá una escuela de surf.

El gran desarrollo se enmarca en las parcelas que rodean el estadio que contarán con 1,14 millones de metros cuadrados de suelo, de los que más de 265.000 se destinarán a instalaciones deportivas y cerca de 380.000 a zonas verdes. Por si la laguna de surf fuera poco, el plan también incluye un centro de alto rendimiento con cinco campos de entrenamiento y miniestadio, una gran zona de golf, dotaciones deportivas, entre otras cosas.

Compromiso con la sostenibilidad

El proyecto llevaba años sobre la mesa y en el año 2025 el Ayuntamiento ya concedió las licencias urbanísticas para realizarlo. Ahora, ya cuenta con la financiación necesaria: un préstamo sindicado participado al 50% por Banco Santander y BBVA, un préstamo participativo de unos 15,7 millones de euros de fondos europeos NextGenerationEU suman unos 60 millones de euros.

Las previsiones de la operadora Gemswell Ventures estiman una afluencia de 500.000 visitantes anuales y la generación de más de 100 puestos de trabajo directo en la zona. El proyecto nace con una clara vocación de sostenibilidad y su diseño está hecho bajo los estándares de certificación internacional BREEAM y promete utilizar energía renovable y una gestión eficiente del agua que incluye la reutilización de aguas pluviales.