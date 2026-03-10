El Teatro Real responde a Thimothée Chalamet por sus críticas a la ópera y el ballet con un rotundo "al público sí le interesa"

Thimothée Chalamet (30 años), conocido por sus papeles masculinos en películas como Mujercitas, Dune, o Un Completo Desconocido, se postulaba como el favorito para llevarse el Óscar a mejor actor protagonista este año por Marty Supreme. Y sí, decimos se "postulaba", porque tras sus últimas declaraciones para la cadena CNN, muchas personas afirman que el actor estadounidense ya ha perdido la estatuilla.

"Yo quiero que el cine sobreviva", comenzó explicando junto al también intérprete Matthew McConaughey para CNN y la revista Variety, "no quiero trabajar en la ópera o en el ballet, disciplinas de las que todos dicen: ‘Hay que mantenerlas vivas’, a pesar de que ya no le interesan a nadie. Con todo respeto para los trabajadores de la ópera y el ballet”.

Tardó apenas unos segundos en darse cuenta de que sus palabras iban a causarle muchos problemas: "Estoy ganándome tiros sin razón", rio. Pero nadie podía esperar que los tiros fueran tantos, y tan certeros... Desde la Ópera de París, a la Royal Opera House de Londres, pasando por el Ballet Nacional de Inglaterra o la Met de Nueva York, las mayores instituciones y algunas estrellas de ambas disciplinas se pronunciaron contra las declaraciones del actor movilizando a millones de seguidores en las redes sociales que no tardaron en denunciar las desafortunadas palabras de Chalamet.

El Teatro Real responde: "Al público sí le interesa, y mucho"

También el Teatro Real de Madrid ha querido responder al actor estadounidense mediante un reel en su cuenta oficial de Instagram. Con un breve montaje, el Teatro Real muestra las declaraciones del actor para, mediante un fundido, dar paso al "giro de la trama" o "plot twist" como ellos mismos explican en la descripción.

Bajo la premisa "al público sí le interesa, y mucho", imágenes de la ópera en el Teatro Real muestran al público en pie aplaudiendo y visiblemente emocionado al finalizar varias obras en una recopilación que pone los pelos de punta.

La publicación, que ya acumula más de 17.000 me gusta y más de 600 comentarios no ha sido la única respuesta, y es que Alondra Parra, directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, también decidió dirigirse a Chalamet en dos vídeos hablando en inglés que ya acumulan más de 80.000 me gusta.

En una especie de performance, la directora salía de un ataúd y saludaba al actor estadounidense: "Hola Timothée, estoy saliendo de mi ataúd, porque... estamos muertos".

¿Sabotaje antes de los premios Óscar?

Sus declaraciones contra la ópera y el ballet han causado mucho desconcierto y sorpresa, y es que el actor es muy cercano a ambas disciplinas, sobre todo al ballet, ya que tanto su madre como su hermana estudiaron en la Escuela de Ballet Americano. Además, habiendo crecido en Manhattan Plaza, un edificio de artistas con actores, cantantes y bailarines, muchas personas siguen sin comprender esta posición del artista.

Si bien la publicación de la entrevista tuvo lugar el 21 de febrero, el clip no se viralizó hasta el pasado fin de semana, cuando la revista publicó este fragmento en sus redes sociales, coincidiendo, casualmente con el periodo de cierre del plazo de votación de los premios Óscar, el pasado 5 de marzo.

Aunque esto ha dado lugar a varias especulaciones sobre un posible sabotaje al actor, si bien la publicación del fragmento llegó en un momento desafortunado, el actor no tiene a nadie a quien culpar por sus palabras excepto a sí mismo.