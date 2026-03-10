El PSOE de Aranjuez reclama también la dimisión del edil de Vox agredido por supuestas "amenazas de muerte"

La tensión continúa escalando en Aranjuez después de que ayer lunes Vox denunciase una agresión a su portavoz, David Esteban Fernández Domínguez, por parte de un concejal del PSOE durante una comisión informativa. Tal y como reclamaban los de la formación verde, el concejal socialista implicado en los hechos, José María Cermeño, ha formalizado su dimisión este martes tras reconocer su "comportamiento inapropiado".

Según el vídeo difundido por Vox, en un momento de la sesión otro concejal socialista llamó "gilipollas" al de Vox y, a continuación, Cermeño le espetó "porque lo eres, además de fascista". Esteban Fernández respondió llamándole "vago" y, acto seguido, el edil del PSOE lanzó un recipiente con café en dirección a su rostro. El portavoz de Vox logró esquivarlo moviendo la cabeza, lo que llevó a varios de los presentes a levantarse para mediar en el altercado.

En una rueda de prensa concedida esta mañana, el portavoz y secretario general del PSOE de la localidad, Oscar Blanco, tras confirmar la renuncia de Cermeño y pedir disculpas a los vecinos de Aranjuez por lo suceduido, también ha reclamado la dimisión del concejal de Vox agredido, a quien ha acusado de proferir "en dos ocasiones amenazas de muerte a miembros del PSOE" en esa misma comisión.

Blanco ha querido ofrecer su versión completa de lo sucedido en la comisión, asegurnaod que hay fragmentos que "han sido convenientemente eliminadas del vídeo que ha circulado por ahí" desde anoche. "Creo que es importante, aunque no lo justifique, explicar de donde venimos. Llevamos más de un año sometidos al insulto permanente por parte de la extrema derecha, sometidos a la descalificación constante, con un clima en plenos y comisiones que se ha convertido en irrespirable", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz socialista ha asegurado que lleva tiempo "alertando" tanto en la Junta de Portavoces como ante los medios locales sobre esta situación, de la que responsabiliza directamente al portavoz de Vox y edil de Desarrollo Tecnológico. Según ha denunciado, este protagonizó "unos hechos muy graves" durante la comisión que desembocó en el incidente."Este concejal de Desarrollo Tecnológico realiza por dos ocasiones amenazas de muerte a miembros del PSOE. El literal es: te voy a matar, sal ahí fuera que me duras un minuto. Te voy a matar", ha relatado Blanco, que ha subrayado que esas amenazas no aparecen en el vídeo difundido, aunque "hay testigos" de ellas.

Por todo ello, Blanco ha lamentaod que "hay dos varas de tomar responsabilidades por parte de unos y de otros" y, después de que el edil socialista "ha asumido la suya", ha preguntado al PP y a Vox si "va a asumir responsabilidades alguien más del equipo de Gobierno, ante este hostigamiento permanente".