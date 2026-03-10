¿Dónde probar la mejor palmera de chocolate del mundo?: la creación del chef Ricardo Vélez está en Madrid y sus unidades son limitadas

La mejor palmera de chocolate del mundo está en Madrid: elaborada con manteca de cerdo ibérico de Guijuelo y pasta de cacao, no es casualidad que sea considerada todo un manjar. Pero, ojo, porque sus unidades son limitadas.

Aquí podrás probar la mejor palmera de chocolate

Artesanía, ingredientes honestos y la obsesión de que quien la pruebe, quiera repetir. Así se compone la identidad de esta palmera de chocolate que ya está a la venta en pleno corazón de Madrid. En el número 32 de la calle San Marcos se vende esta delicia del chef pastelero Ricardo Vélez.

Si deseas probarla tendrás que ser rápido, ya que sus unidades son limitadas y tan solo se venden de martes a domingo de las 13:00 hasta las 20:00 horas en tienda y próximamente en Click & Collect por el precio de 15 euros.

¿Qué hace especial a este dulce?

La palmera es el elemento icónico de esta pastelería y su chef quería experimentar con ella. Su sabor a chocolate es especial, ya que la pieza no va glaseada, sino que el propio hojaldre sabe a chocolate gracias a la incorporación de pasta de cacao 100 por ciento, sin azúcar añadido, que aporta tanto sabor como funcionalidad técnica. Además, una finísima capa de chocolate añade el punto crujiente final, mientras una crema elaborada también con manteca ibérica y cacao actúa como nexo entre capas.

Así se crea esta palmera de chocolate. / Cedida

Su secreto: la fórmula. Vélez mezcla manteca de cerdo ibérico con pasta de cacao, que contiene aproximadamente un 60% de sólidos de cacao y un 40% de manteca de cacao. Un equilibro perfecto de sabores, resultado de un trabajo cuidado al detalle que el chef elaboró durante seis meses.

Un maestro del dulce madrileño

Ricardo Vélez (Madrid, 1978) no es un recién llegado a la élite pastelera. Formado en casas históricas como Lhardy o Mallorca, y especializado en chocolate en la École du Grand Chocolat Valrhona (Francia), fundó en 2006 Moulin Chocolat, hoy un referente imprescindible del mapa goloso madrileño. Junto a su hermana Puy, gestiona también The Pâtissier y Maison Glacée, donde recuperan el oficio tradicional de barquillero. En 2017 fue distinguido con el Prix au Chef Pâtissier, consolidando una trayectoria marcada por el respeto al oficio y la inquietud creativa.

En una ciudad en constante evolución, Vélez es la muestra de que la pastelería también puede ser terreno de diálogo entre tradición y vanguardia. Y que, incluso en un formato tan popular como una palmera de chocolate, aún queda espacio para sorprender.