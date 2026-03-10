El Primark italiano abre su tienda más grande en Madrid: moda a precios asequibles

Camisetas que no llegan a seis euros y vestidos por menos de diez euros no se encuentran en cualquier lugar. Renovar el armario sienta mejor si se hace al mejor de los precios, ya sea en mercadillos, outlets o tiendas de segunda mano. Madrid ofrece una amplia gama de opciones a bajo coste para crear tu propio estilo y ahora se expande una marca que ya triunfa en Italia para que sea todavía más fácil.

El 'Primark' italiano abre una nueva tienda en Madrid

La marca italiana de moda Terranova abre las puertas en un nuevo establecimiento, dentro del plan de crecimiento que esperan llevar a cabo a lo largo de los próximos años. La nueva tienda está ubicada en el número 91 de la avenida de Pablo Neruda, en Puente de Vallecas, en la primera planta del centro comercial Madrid Sur. Con esta apertura se convierte en la tienda más grande de la marca hasta la fecha.

Este es el interior de una tienda de Terranova. / Terranova

La tienda tiene una superficie total de 1.300 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 1.000 metros cuadrados corresponden a sala de ventas con líneas de ropa especializadas en mujer, hombre, niños y ropa interior. Así Young Retail, el grupo empresarial, suma ya cinco locales de Terranova en España, tras las aperturas en Pinto, Alcorcón o Torrejón de Ardoz, entre otras.

Con este nuevo local, la firma que nació para ofrecer un estilo pop y desenfadado al mejor precio posible a principio de los años 90, ya se consolida en otro país más de entre los 40 por los que ya se ha extendido para formar parte del imaginario madrileño de las tiendas a bajo coste de la capital.

Otras tiendas 'los cost' en Madrid

El precio de la ropa no es el único que ha crecido durante los últimos años en Madrid. La cesta de la compra se ha encarecido y para combatirlo la capital se encuentra en un contexto de transformación profunda en el panorama del consumo. Han llegado los supermercados 'low cost', un fenómeno que no para de crecer y que ya cuenta con tiendas como HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik, Sqrups o Normal como algunos de los nuevos rótulos que se encuentran en las calles madrileñas.