POLÉMICA CON SANIDAD
El PP, "convencido" de que Ayuso acatará la decisión judicial y creará el registro de objetores al aborto
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la Comunidad a iniciar los trámites para crear el registro de objetores, pese a que el Gobierno regional ya ha anunciado un recurso de reposición
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha mostrado este martes convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Ejecutivo de Ayuso a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo.
"En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial", ha afirmado Muñoz durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
El TSJM acordó este lunes la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del Gobierno regional en la elaboración de este registro y ordenó a la Comunidad de Madrid que iniciara "de inmediato" su creación, conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Pese a ello, el Ejecutivo madrileño ha avanzado que recurrirá la resolución mediante un recurso de reposición cautelar y ha subrayado que el tribunal no entra todavía en el fondo del asunto. La Comunidad de Madrid mantiene además su rechazo al registro de objetores previsto en la ley del aborto.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este martes que en Madrid "no hay caso", al sostener que la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizada en la región para todas las mujeres que la solicitan dentro de los supuestos legales. Al mismo tiempo, ha reivindicado que también se respeta el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.
- Metro de Madrid decora la estación de Móstoles Central con imágenes de la colección del Museo CA2M
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
- El 'ruido infernal' de un helicóptero despierta al centro de Madrid: 'Se pueden escuchar detonaciones
- El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas
- Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero
- Nació en el barrio de Salamanca y se mudó a Rusia hace 23 años para desarrollar videojuegos: 'Recibí una carta de reclutamiento cuando empezó la guerra