El PP, "convencido" de que Ayuso acatará la decisión judicial y creará el registro de objetores al aborto

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha mostrado este martes convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Ejecutivo de Ayuso a iniciar los trámites para la creación del registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo.

"En Génova siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan y, por tanto, yo estoy convencida de que la Comunidad de Madrid acatará la decisión judicial", ha afirmado Muñoz durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

El TSJM acordó este lunes la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del Gobierno regional en la elaboración de este registro y ordenó a la Comunidad de Madrid que iniciara "de inmediato" su creación, conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Pese a ello, el Ejecutivo madrileño ha avanzado que recurrirá la resolución mediante un recurso de reposición cautelar y ha subrayado que el tribunal no entra todavía en el fondo del asunto. La Comunidad de Madrid mantiene además su rechazo al registro de objetores previsto en la ley del aborto.

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este martes que en Madrid "no hay caso", al sostener que la interrupción voluntaria del embarazo está plenamente garantizada en la región para todas las mujeres que la solicitan dentro de los supuestos legales. Al mismo tiempo, ha reivindicado que también se respeta el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.