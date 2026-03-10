SUCESOS
La Policía investiga un apuñalamiento a la salida de un centro islámico de Tetuán
Dos hombres se abalanzaron sobre la víctima cuando salía del lugar en la mdrugada de este martes
En la madrugada de este martes, un hombre fue apuñalado varias veces a la salida de un centro cultural islámico de Tetuán. La Policía Nacional trabaja ahora para esclarecer la autoría de los hechos, que apunta a un posible ajuste de cuentas por una disputa previa.
El ataque ocurrió sobre las 5:00 de la mañana, a la salida del centro, ubicado en la calle de los Geranios. En ese momento, dos personas se abalanzaron sobre la víctima cuando se encontraba en la antesala del edificio, en la zona donde los asistentes se descalzan antes de entrar al rezo.
Fuentes policiales citadas por Europa Press señalan que también se llegó a oír un disparo, aunque el herido no presentaba lesiones por arma de fuego, sino varias heridas por arma blanca en el cuello, el abdomen y una rodilla.
El afectado, un varón argelino de unos 40 años, fue atendido en el lugar por efectivos del Samur-Protección Civil y posteriormente trasladado al hospital con pronóstico reservado. Preguntada al respecto, la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha aclarado que "las heridas no son de demasiada gravedad respecto a lo que parecía al principio".
Sobre los motivos de la agresión, la también vicealcaldesa ha apuntado que está "bajo investigación" de la Policía y que por el momento "no sabemos si corresponde a una reyerta, una pelea entre personas" u otra circunstancia.
