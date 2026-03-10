SUCESOS
Pillado 'in fraganti' mientras intentaba robar en un bar de Carabanchel
La policía sorprendió al presunto ladrón en el interior del establecimiento, con heridas en las manos, la ropa manchada y la caja registradora ya en el suelo
No fue, sin lugar a ninguna duda, el robo del siglo. La Policía Nacional sorprendió in fraganti en la madrugada de este lunes a un hombre cuando presuntamente intentaba perpetrar un robo con fuerza en el interior de un establecimiento de la calle Pinzón, en Carabanchel.
Según han informado fuentes policiales, un indicativo patrullaba por la zona cuando escucharon ruidos procedentes del interior del local. Al acercarse, comprobaron que el cristal de la puerta de acceso estaba fracturado y que había restos de sangre en el pavimento, una escena que hizo saltar todas las alarmas.
Ante estos indicios, los agentes entraron en el establecimiento y allí sorprendieron al sospechoso. Este presentaba heridas en las manos y tenía manchas de sangre en la ropa. Además, en el interior del local, los policías localizaron en el interior un limpiaparabrisas de un vehículo, supuestamente utilizado para facilitar la entrada tras romper el cristal; así como una caja registradora en el suelo, lista para ser robada.
La cosa no terminó ahí. Siguiendo el reguero de sangre dejado por el sospecho, los agentes llegaron hasta una furgoneta estacionada en la calle, a escasos metros del bar. El vehículo tenía la ventanilla trasera izquierda abierta y en su interior había un televisor. Por todo ello, la Policía Nacional procedió a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza.
