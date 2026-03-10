La nueva vida de Richard Gere en Madrid: el actor se muda a La Moraleja tras vender su propiedad en EE UU

El renombrado actor y productor estadounidense Richard Gere ha sorprendido a sus fans con su decisión de vender la que hasta ahora era su residencia habitual. Situada en Connecticut, el actor adquirió esta propiedad de los músicos Paul Simon y Edie Brickell por 10,8 millones de dólares en el año 2022 y se deshizo de ella por 10,75 millones (lo que supone una ligera pérdida).

El actor estadounidense Richard Gere y su esposa Alejandra Silva / Victor Lerena (EFE)

La razón de abandonar la que hasta ahora era su casa, responde, ni más ni menos que a un deseo que el actor y su pareja ya llevaban meditando muchos años: el de trasladarse a Madrid.

"Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos", confesaba Gere a Vanity Fair Spain, "para Alejandra será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura. Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo".

Casi siete hectáreas, una casa de estilo inglés y otra de invitados

El protagonista de Pretty Woman deja atrás una finca de casi siete hectáreas en las que contaba con una casa principal de estilo inglés de 1938, y una pequeña casa de invitados que los músicos Simon y Brickell solían utilizar como estudio de grabación. La parcela, contaba además con una piscina, patios en terrazas, jardines, senderos por el bosque, un estanque natural... ¡y hasta una cascada!

La casa fue diseñada por Harold R. Sleeper y cuenta con seis habitaciones y 11 baños / Sotheby's

Con 2.500 metros cuadrados, la casa principal de ladrillo rojo que compartía con su pareja, la publicista española Alejandra Silva y sus dos hijos (nacidos en 2019 y 2020), destacaba por sus tres chimeneas y su inmensa escalera de caracol que conducía a los dormitorios, cada uno con su propio cuarto de baño completo. En el dormitorio del matrimonio, una chimenea de leña y un armario de cedro empotrado completaban la estancia de color azul empolvado.

Una parcela de 10.000 metros cuadrados por 11 millones de euros

Este icono de Hollywood daba el paso definitivo el pasado año, tras adquirir una lujosa propiedad en el barrio de La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid. La propiedad, situada en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, costó al actor cerca de 11 millones de euros.

Entrada a la urbanización de La Moraleja (Madrid) / Patricia Cristóbal (EFE)

"No hay en Europa una casa en la que estés a menos de 15 minutos del distrito financiero y a cinco del aeropuerto y disfrutes de una hectárea de jardín", comentaba orgulloso Julio Iranzo, CEO de Avellanar Homes y vecino de la exclusiva urbanización.

Acompañado por vecinos de renombre como Modric, Rodrigo, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius, o Federico Valverde, el actor, con esta adquisición, se suma al cambio generacional que se está produciendo en La Moraleja dando lugar a una positiva mezcla entre las familias que están llegando a la urbanización junto a otros vecinos antiguos.