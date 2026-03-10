EN ABRIL
Madrid acogerá el foro Bloomberg CityLab con alcaldes y expertos para debatir sobre el futuro de las ciudades
Michael Bloomberg, José Luis Martínez-Almeida, Norman Foster, Nadia Calviño o Teresa Ribera, junto a otros ponentes, debatirán sobre inteligencia artificial, vivienda y polarización política
EFE
Bloomberg Philanthropies y el Aspen Institute reunirán a alcaldes, responsables de políticas públicas e "innovadores urbanos" de todo el mundo en el foro Bloomberg CityLab, que se celebrará del 27 al 29 de abril en Madrid.
El empresario y ex alcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg; el arquitecto Norman Foster; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; o la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, son algunos de los ponentes que participarán en la cita.
Entre los asistentes ya confirmados también están los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Pásig (Filipinas), Vico Sotto; y Fukuoka (Japón), Soichiro Takashima, así como representantes de los gobiernos municipales de Londres, Tirana o Aarhus (Dinamarca).
El impacto de la inteligencia artificial, las crisis de vivienda o la polarización política serán algunos de los asuntos que se abordarán en los distintos paneles de debate, entrevistas o presentaciones artísticas que se llevarán a cabo en el evento, indican las entidades organizadoras en un comunicado.
La cita se desarrollará en diversos espacios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Real, el Real Teatro del Retiro, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el hotel Palace.
Las entidades organizadoras señalan que el objetivo del Bloomberg CityLab es "fortalecer la cooperación global y compartir soluciones prácticas lideradas por ciudades más allá de las fronteras".
"En un momento en que las alianzas internacionales y la cooperación se ven tensionadas, la cumbre impulsará conexiones vitales entre ciudades, abordará desafíos urgentes compartidos y promoverá soluciones audaces y prácticas", señalan.
Conferencias anteriores de CityLab se han celebrado en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Miami, París, Detroit, Washington, Ciudad de México y Ámsterdam.
