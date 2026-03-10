Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coches sin etiquetaAmpliación del MetroPrecio de la gasolinaAranjuezPlaca 11MAyuso en Nueva YorkAitana Sánchez-GijónMadrileño en RusiaLona Greenpeace
instagramlinkedin

EN ABRIL

Madrid acogerá el foro Bloomberg CityLab con alcaldes y expertos para debatir sobre el futuro de las ciudades

Michael Bloomberg, José Luis Martínez-Almeida, Norman Foster, Nadia Calviño o Teresa Ribera, junto a otros ponentes, debatirán sobre inteligencia artificial, vivienda y polarización política

Michael Bloomberg, empresario y exalcalde de Nueva York, durante su candidatura en las primarias demócratas de 2020.

Michael Bloomberg, empresario y exalcalde de Nueva York, durante su candidatura en las primarias demócratas de 2020. / JUSTIN LANE / EFE

EFE

Madrid

Bloomberg Philanthropies y el Aspen Institute reunirán a alcaldes, responsables de políticas públicas e "innovadores urbanos" de todo el mundo en el foro Bloomberg CityLab, que se celebrará del 27 al 29 de abril en Madrid.

El empresario y ex alcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg; el arquitecto Norman Foster; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; o la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, son algunos de los ponentes que participarán en la cita.

Entre los asistentes ya confirmados también están los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Pásig (Filipinas), Vico Sotto; y Fukuoka (Japón), Soichiro Takashima, así como representantes de los gobiernos municipales de Londres, Tirana o Aarhus (Dinamarca).

El impacto de la inteligencia artificial, las crisis de vivienda o la polarización política serán algunos de los asuntos que se abordarán en los distintos paneles de debate, entrevistas o presentaciones artísticas que se llevarán a cabo en el evento, indican las entidades organizadoras en un comunicado.

La cita se desarrollará en diversos espacios emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Real, el Real Teatro del Retiro, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el hotel Palace.

Las entidades organizadoras señalan que el objetivo del Bloomberg CityLab es "fortalecer la cooperación global y compartir soluciones prácticas lideradas por ciudades más allá de las fronteras".

"En un momento en que las alianzas internacionales y la cooperación se ven tensionadas, la cumbre impulsará conexiones vitales entre ciudades, abordará desafíos urgentes compartidos y promoverá soluciones audaces y prácticas", señalan.

Noticias relacionadas

Conferencias anteriores de CityLab se han celebrado en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Miami, París, Detroit, Washington, Ciudad de México y Ámsterdam.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Metro de Madrid decora la estación de Móstoles Central con imágenes de la colección del Museo CA2M
  2. La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
  3. El 'ruido infernal' de un helicóptero despierta al centro de Madrid: 'Se pueden escuchar detonaciones
  4. El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
  5. Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
  6. Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas
  7. Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero
  8. Nació en el barrio de Salamanca y se mudó a Rusia hace 23 años para desarrollar videojuegos: 'Recibí una carta de reclutamiento cuando empezó la guerra

Madrid acogerá el foro Bloomberg CityLab con alcaldes y expertos para debatir sobre el futuro de las ciudades

Madrid acogerá el foro Bloomberg CityLab con alcaldes y expertos para debatir sobre el futuro de las ciudades

El Ayuntamiento ya trabaja en una nueva ordenación para sacar adelante las viviendas de Cuatro Caminos

El Ayuntamiento ya trabaja en una nueva ordenación para sacar adelante las viviendas de Cuatro Caminos

El PP, "convencido" de que Ayuso acatará la decisión judicial y creará el registro de objetores al aborto

El PP, "convencido" de que Ayuso acatará la decisión judicial y creará el registro de objetores al aborto

Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas

Kanye West (Ye) actuará en Madrid el 30 de julio: precios y detalles de la venta general de entradas

La madrileña Audrey Pascual se cuelga un nuevo oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno

La madrileña Audrey Pascual se cuelga un nuevo oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Madrid abre el plazo al Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con Altas Capacidades: solo hasta esta fecha

Madrid abre el plazo al Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con Altas Capacidades: solo hasta esta fecha