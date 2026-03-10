EDUCACIÓN
Madrid abre el plazo al Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con Altas Capacidades: solo hasta esta fecha
Con esta ampliación, el PEAC superará las 3.300 plazas ya activas para alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato
La Comunidad de Madrid abrirá este miércoles el plazo de inscripción al Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas Capacidades (PEAC) de cara al curso 2026-2027. En total, la iniciativa incorporará cinco grupos adicionales, lo que permitirá sumar 90 estudiantes más. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril y las familias interesadas podrán tramitar la solicitud a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.
Más de 3.300 alumnos ya participan en el PEAC en Madrid
Con esta ampliación, el PEAC superará las 3.300 plazas ya activas para alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Se trata de un proyecto consolidado en la región, que comenzó a funcionar en el curso 1999-2000 con 157 participantes.
Actualmente, las actividades se desarrollan los sábados en ocho sedes distribuidas entre Madrid capital y varios municipios de la región, entre ellos San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón.
¿Cómo funciona el programa para altas capacidades?
El acceso al programa se realiza a partir de la propuesta de profesionales especializados en orientación educativa, tras una evaluación psicopedagógica del alumnado. Una vez admitidos, los estudiantes asisten a sesiones quincenales que se celebran en sábados alternos por la mañana.
La metodología del PEAC se basa en proyectos anuales seleccionados con la participación de los propios alumnos. Estos trabajos abarcan áreas diversas como la ciencia y la tecnología, las artes, la literatura, las humanidades o el desarrollo de habilidades sociales.
Entre las propuestas que ofrece este programa figuran investigaciones, prácticas experimentales, talleres, coloquios, conferencias con especialistas, elaboración de maquetas y visitas a centros dedicados a la investigación. Además del trabajo con el alumnado, el PEAC también contempla acciones formativas dirigidas a las familias y espacios de coordinación con los tutores de los centros educativos en los que estudian los participantes.
La organización del programa corre a cargo del Centro Regional de Enriquecimiento Educativo para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales de la Comunidad de Madrid (CREACIM), situado en el Complejo El Sol. El proyecto cuenta con un equipo docente integrado por 19 profesionales y con la colaboración de la Fundación Max Mazim.
