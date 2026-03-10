Llega Metropaq: el proyecto del Metro de Madrid que permitirá recoger pedidos en estaciones

Metropaq ya es una realidad: la Comunidad de Madrid ha comenzado a instalar en la Línea 3 de Metro las primeras taquillas inteligentes de este proyecto, una iniciativa pionera que permitirá a los usuarios recoger pedidos de comercio electrónico en las estaciones del suburbano. El despliegue contempla la colocación de tres terminales en cada una de las 19 estaciones de esta línea que comprende desde El Casar hasta Moncloa.

Así será Metropaq

El objetivo de este sistema es crear una red de 57 puntos de recogida con capacidad para gestionar más de 3.000 paquetes diarios, disponibles los 365 días del año durante todo el horario de funcionamiento del Metro, de 6:00 a 1:30 horas.

Si eres usuario habitual del metro, podrás disfrutar de la instalación de estos terminales, ya que permitirán a los viajeros recoger sus pedidos de forma ágil mediante un código QR. Un proyecto que suma a la capital a la vanguardia al aprovechar la infraestructura del transporte público para la distribución de mercancías sin interferir ni al tránsito de pasajeros ni a la frecuencia de los trenes.

¿Qué empresas formarán parte?

Las empresas Amazon, GLS y SEUR integrarán sus servicios en Metropaq dentro de la Línea 3 a mediados de marzo, con el objetivo de que la red de consignas esté plenamente operativa en el mes de abril. La logística está diseñada para asegurar la compatibilidad de este proyecto con la actividad del suburbano, mientras se prevé el transporte eficiente de más de 2.000 paquetes al día.

En principio la iniciativa se establecerá a lo largo del trayecto entre Moncloa y El Casar en Getafe, pero no se limitará a cubrir este trayecto dentro de todo Madrid, sino que se expandirá por el resto de líneas.

Ampliación al resto de la red de metro

Metropaq se ampliará progresivamente al resto de la red de metro para consolidar una infraestructura logística integral en toda la ciudad. Así se reducirán los desplazamientos de vehículos de reparto en superficie mediante alternativas más respetuosas con el medio ambiente.

Además, los ingresos generados por este modelo de negocio se reinvertirán íntegramente en la mejora de la red y en la calidad del transporte público. Mediante esta estrategia el Metro de Madrid se suma a la demanda de soluciones de distribución más eficientes ante el fuerte crecimiento del comercio electrónico.