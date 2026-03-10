SUCESOS
Un incendio en Pozuelo de Alarcón obliga a desalojar un bloque de pisos sin que haya heridos
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid extinguieron un incendio originado en el salón de una vivienda en la calle Terral, que obligó a evacuar a los vecinos y está siendo investigado por la Policía Nacional
EFE
Un grave incendio en una vivienda de Pozuelo de Alarcón ha provocado esta tarde el desalojo preventivo de un bloque de pisos completo. El suceso, ocurrido en la calle Terral, se saldó sin heridos gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, aunque los daños materiales en el inmueble afectado son cuantiosos.
El centro de Emergencias Comunidad de Madrid 112 movilizó a cuatro dotaciones y dos unidades de jefatura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Los efectivos trabajaron intensamente en la extinción de las llamas, que se originaron en el salón del piso y llegaron a salir por la fachada del edificio.
El fuego ha destruido por completo la vivienda donde comenzó el siniestro y el humo ha afectado a los pisos colindantes, lo que obligó a mantener la evacuación de todos los vecinos hasta asegurar la zona. El despliegue de seguridad incluyó la protección de todo el perímetro por parte de las autoridades locales.
Actualmente, la Policía Nacional investiga las causas del origen del fuego en este inmueble de Pozuelo. Una vez extinguido el incendio y ventiladas las zonas comunes, los técnicos evalúan si el resto de los residentes pueden regresar a sus hogares con total seguridad.
