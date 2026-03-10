Ideas de regalo gastronómico para el Día del Padre: vinos, ibéricos y dulces para celebrar juntos

El Día del Padre es una de esas fechas que invitan a parar el reloj y compartir mesa. Más allá de un objeto, los mejores regalos son aquellos que se disfrutan juntos: un brindis, un aperitivo o una sobremesa que se alarga sin prisa. Este 19 de marzo, la gastronomía vuelve a convertirse en la gran aliada para celebrar a quienes nos enseñaron a saborear los momentos importantes.

Levantar la copa con Ramón Bilbao

Hay tradiciones que se heredan sin darse cuenta: brindar, reunirse alrededor de la mesa o celebrar cada logro juntos. Bajo esa filosofía, Ramón Bilbao, vino oficial de la Selección Española, propone convertir el Día del Padre en un momento para "levantar la copa". Su propuesta es un estuche especial de Ramón Bilbao Crianza con dos copas oficiales de la Selección Española, pensado para brindar juntos y convertir cualquier instante en recuerdo. Elaborado con tempranillo y criado en barricas de roble americano, este Rioja destaca por su equilibrio y elegancia, con notas de fruta negra y matices de vainilla y regaliz que lo convierten en un vino fácil de disfrutar en cualquier ocasión. Una opción perfecta para acompañar desde una comida familiar hasta un partido decisivo por 24, 95 euros.

Ramón Bilbao celebra el Día del Padre invitando a levantar la copa con quien nos enseñó a sentir los grandes momentos. / Cedida

Un verdejo de colección para sorprender

Para los padres que disfrutan descubriendo vinos exclusivos, Palacio de Bornos propone Gran Vino de Rueda Colección de Familia Sergio Hernández, una edición limitada que eleva la uva Verdejo a su máxima expresión. Con solo 2.574 botellas, este vino se convierte en el primero de la bodega dentro de la nueva categoría Gran Vino de Rueda, reservada a elaboraciones procedentes de viñedos de más de 30 años y producciones muy limitadas. Elaborado con Verdejo de cepas de más de 50 años, fermenta en ánforas cerámicas con levaduras autóctonas y permanece nueve meses sobre lías, logrando un vino complejo, elegante y con vocación de guarda. Además, cuenta con 94 puntos en el TOP 100 de Tim Atkin para la D.O. Rueda. La botella forma parte de la serie Colección de Familia, un proyecto que une vino y arte. En esta ocasión, la etiqueta reproduce una obra del artista mexicano Sergio Hernández, inspirada en el racimo de uva y el origen del vino. Con un precio de 24,20 euros, se convierte en un regalo perfecto para padres amantes de las ediciones especiales.

Palacio de Bornos propone Gran Vino de Rueda Colección de Familia Sergio Hernández. / Cedida

Un brindis con arte: el pack de Pago de Otazu

Para quienes buscan un regalo elegante y con identidad, Pago de Otazu propone un estuche especial que reúne dos de sus vinos más representativos: Pago de Otazu Chardonnay 2023 y Pago de Otazu 2022. Ambos vinos cuentan con Denominación de Origen Protegida Pago de Otazu y reflejan el carácter del terroir navarro bajo influencia atlántica. El pack forma parte del proyecto de renovación visual de la bodega, inspirado en las esculturas Guardián I y Guardián II del artista Xavier Mascaró, situadas frente al viñedo. Disponible en su tienda online con envío gratuito en 24-72 horas, este estuche de 50 euros combina vino, paisaje y arte contemporáneo en una experiencia pensada para compartir.

NP_Otazu propone un pack especial para celebrar el Día del Padre con dos de sus vinos más emblemáticos: Pago de Otazu 2022 y Pago de Otazu Chardonnay 2023. / Cedida

Mandolás, el blanco sorprendente de Tokaj

Para los padres que disfrutan descubriendo vinos singulares, Mandolás, de la bodega húngara Tempos Vega Sicilia, es una opción diferente por 20 euros. Procedente de la histórica región de Tokaj, famosa por sus vinos dulces, este vino ofrece una interpretación moderna de la uva Furmint en versión seca. Con viñas de más de 50 años y una vendimia manual precisa, el resultado es un vino fresco, afrutado y con acidez vibrante. Una propuesta elegante que demuestra cómo tradición y modernidad pueden convivir en una misma botella.

Tempos Vega Sicilia. / Cedida

Un pack de vinos manchegos para brindar en familia

El Día del Padre también puede celebrarse con un regalo que invite a compartir mesa y conversación. Desde el corazón de La Mancha, la bodega El Vínculo propone un pack especial que reúne cuatro vinos representativos de su proyecto vitivinícola, todos elaborados con respeto por el origen y la tradición. Este estuche, de 50 euros, reúne cuatro estilos diferentes que permiten recorrer la identidad de la bodega a través de sus variedades emblemáticas, Tempranillo y Airén. Una propuesta pensada para disfrutar sin prisa y convertir cada copa en un nuevo recuerdo compartido.

Desde el corazón de La Mancha nace este pack que reúne cuatro vinos de una misma bodega y una misma forma de entender las cosas: respeto por el origen, tiempo y autenticidad. / Cedida

Un recorrido por el ibérico con Arturo Sánchez

Para los padres que disfrutan del sabor más auténtico, Arturo Sánchez propone su Estuche de Cata de ibéricos, una selección que resume más de un siglo de tradición charcutera. El pack incluye jamón, paleta, lomo, chorizo y salchichón de bellota 100 % ibéricos, todos elaborados de manera artesanal siguiendo las recetas tradicionales de la familia. Un recorrido gastronómico por el universo del ibérico pensado para degustar con calma. Cada pieza refleja la filosofía de la casa: calidad, curación lenta y respeto por un saber hacer transmitido durante generaciones.

Estuche Arturo Sánchez. / Cedida

Un aperitivo con sabor madrileño: vermut Zarro

Si el padre es amante del aperitivo, Zarro, el vermut de Madrid, ofrece varias opciones para regalar. Entre ellas destaca la Edición Limitada Gran Reserva, elaborada con una cuidada selección de vermuts macerados con hierbas en barricas de roble, con un perfil complejo y elegante. También está Zarro Reserva, con notas de frutas maduras y especias, o PIONERA by Zarro, una original cerveza artesanal que mezcla vermut con cerveza de calidad. Una manera distinta de celebrar el Día del Padre con uno de los rituales más populares de la gastronomía española: el vermut del mediodía.

Regala tiempo y vermut Zarro por el Día del Padre. / Cedida

Para el padre que siempre dice "esto lo hago yo mejor": cursos de cocina en En Bruto

Hay un tipo de padre que no solo disfruta comiendo, sino también metido entre fogones. Es el que opina sobre el punto de la carne, analiza cada receta del restaurante y termina soltando esa frase que ya es marca de la casa: "Esto lo hago yo mejor”. Para ellos, este 19 de marzo el mejor regalo no se reserva en un restaurante, se cocina. Los cursos de cocina de En Bruto son una experiencia pensada para compartir y aprender juntos. Más allá de regalar una comida, la propuesta es regalar tiempo de calidad, experimentando y divirtiéndose en la cocina. Su programación incluye talleres de distintas gastronomías del mundo, desde la precisión de la cocina japonesa o la tradición italiana hasta los sabores vibrantes de México, Perú o Tailandia. A esto se suman cursos centrados en técnicas culinarias esenciales, como el manejo del cuchillo o la elaboración de fondos, además de experiencias gastronómicas temáticas diseñadas tanto para aficionados como para quienes ya dominan sartén y tabla de corte.

Cursos de En Bruto. / Cedida

El toque dulce de Manolo Bakes

El homenaje también puede llegar en forma de dulce. Manolo Bakes ha creado una edición especial para el Día del Padre donde el brownie se convierte en el protagonista. La marca incorpora este sabor tanto en sus manolitos como en sus palmitas, combinando chocolate con leche y brownie desmigado para crear una textura cremosa y reconfortante que evoca recuerdos de infancia. La campaña incluye además un packaging especial diseñado junto al ilustrador Guillermo Barón, inspirado en el deporte y en valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo. Porque, al final, el mejor regalo para el Día del Padre no es solo lo que se pone sobre la mesa, sino los momentos que se comparten alrededor de ella.