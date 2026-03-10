Un hombre se entrega a la Policía tras atrincherarse en su casa de Madrid y amenazar con lanzarse por la ventana

Un hombre de unos 30 años se ha atrincherado la tarde de este martes en su vivienda de la calle Narciso Serra, en el distrito madrileño de Retiro, en un incidente que ha movilizado a un gran despliegue de la Policía Nacional y los servicios de emergencia. El suceso se originó sobre las 14:30 horas a raíz de una fuerte discusión en el domicilio, lo que obligó a intervenir a los agentes de seguridad tras recibir el aviso de una riña familiar o de convivencia.

Al llegar al lugar de los hechos, la Policía Nacional logró abrir la puerta de la vivienda, momento en el que dos personas pudieron salir del inmueble. Sin embargo, una tercera persona, el propietario del piso, se revolvió contra los agentes y volvió a encerrarse en el interior. Durante el tiempo que permaneció oculto, el hombre llegó a amenazar con lanzarse desde la ventana, lo que obligó a los Bomberos de Madrid a desplegar colchones de emergencia en la vía pública como medida de prevención.

Tras varias horas de tensión y negociación, el sospechoso se ha entregado de forma voluntaria a las autoridades sobre las 17:30 horas. El incidente se ha saldado finalmente con la detención de tres personas: el propietario que se había atrincherado y los otros dos inquilinos de la vivienda que habían salido previamente. Además, los agentes han logrado incautar el arma utilizada durante la amenaza, que según fuentes policiales era una espada de ceremonias.

A pesar de la gravedad de la situación, el personal sanitario de Samur-Protección Civil y los bomberos se han retirado del lugar sin tener que atender a ninguna persona herida. Según informaciones adelantadas por el diario El País, el origen del conflicto se sitúa en una posible disputa entre el detenido y sus arrendadores, con los que convivía en el domicilio de la calle Narciso Serra.