Un hombre de 65 años muere atropellado por un camión en Campo Real mientras circulaba en silla de ruedas

Un hombre de 65 años que circulaba en silla de ruedas ha fallecido esta mañana en el municipio de Campo Real tras ser atropellado por un camión. El trágico accidente se ha producido en la calle Carretera de Villar del Olmo mientras el vehículo pesado realizaba una maniobra de marcha atrás.

El centro de emergencias Madrid 112 recibió el aviso del suceso a las 11:10 horas, activando de inmediato un dispositivo de asistencia en la zona. Los primeros en intervenir fueron los efectivos de Protección Civil (SUREM-PC), quienes iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A su llegada, los sanitarios del SUMMA 112 continuaron con técnicas de reanimación avanzada. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los facultativos solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón de 65 años.

En el lugar del siniestro han colaborado agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Campo Real. Estos últimos se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas exactas por las que el camión arrolló al peatón.