Grupo Gourmets celebra 50 años de gastronomía española: de revista pionera a referente internacional

Hay aniversarios que funcionan como una simple efeméride y otros que sirven para tomar el pulso a un país. Lo ocurrido en el Mandarin Oriental Ritz Madrid pertenece a la segunda categoría. Grupo Gourmets ha puesto en marcha la celebración de sus 50 años de trayectoria con un acto cargado de memoria, nombres propios y visión de futuro; una cita que, más allá de la ceremonia, confirma hasta qué punto la gastronomía española ha dejado de ser un fenómeno doméstico para consolidarse como una de las grandes potencias internacionales del gusto. Fundado en 1976 por Francisco López Canís, Grupo Gourmets ha acompañado, documentado y empujado la evolución de la cocina, el vino y el producto español durante cinco décadas. Lo ha hecho desde la edición especializada, la prescripción y la creación de plataformas que hoy resultan indisociables de la historia gastronómica reciente del país. En ese recorrido caben la revista Club de Gourmets, la guía Gourmetour, la Guía Vinos Gourmets, el Club Vinos Gourmets y, por supuesto, el Salón Gourmets, convertido en una referencia mundial de la alimentación y las bebidas de calidad.

Un aniversario con memoria y reivindicación del producto

El acto, al que han asistido más de 200 personalidades entre cocineros, bodegueros, distribuidores, empresarios y directivos del sector, ha tenido algo de fotografía coral de la gastronomía española. Por sus salones han pasado nombres como Mario Sandoval, Francis Paniego, Carme Ruscalleda, Pedro Subijana, Diego Guerrero, Elena Arzak, Pepe Rodríguez, Ferran y Albert Adrià, Paco Morales, Eduard Xatruch, Ramón Freixa, Maca de Castro, Pepe Solla, Sacha Hormaechea o Andoni Luis Aduriz, entre muchos otros.

Ramón Freixa y Francisco López López-Bago la celebración del 50º Aniversario del Grupo Gourmets. / EPE

Pero la clave de la jornada no ha estado solo en la reunión de tantas figuras reconocibles, sino en el relato de continuidad. Grupo Gourmets ha querido volver a sus primeros pasos, a aquel espíritu pionero que entendió antes que muchos que la gastronomía española no podía contarse únicamente desde Madrid, sino desde los territorios, las despensas y los productos.

Francisco López Canís, fundador del grupo y presidente de honor, recordó precisamente esa intuición inicial: la necesidad de descentralizar, mirar a San Sebastián, abrir el foco y poner a dialogar a cocineros, productores y prescriptores cuando todavía no existía el actual mapa gastronómico español. De aquel impulso nacieron encuentros, publicaciones y, con el tiempo, una manera de narrar la cocina española con ambición cultural.

Su discurso dejó una idea que resume bien el ADN del proyecto: "El respeto al producto y la exaltación del producto es básico en la cocina y España tiene una despensa maravillosa". En esa defensa del producto como eje de la gastronomía española hay también una declaración de principios: antes que tendencia, antes que espectáculo, está la materia prima y el trabajo de quienes la hacen posible.

Los premiados posan en el hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid durante el primer acto oficial del 50º aniversario de Grupo Gourmets, punto de partida de un año de homenajes a las grandes figuras de la gastronomía española. / EPE

De revista pionera a ecosistema gastronómico

La historia de Grupo Gourmets se explica, en buena medida, como la historia de una expansión natural. Lo que nació como la primera revista gastronómica de España terminó generando un ecosistema editorial y ferial que ha contribuido decisivamente a profesionalizar el sector, poner en valor el vino y visibilizar la diversidad culinaria del país.

No es un detalle menor. En un tiempo en el que la gastronomía española aún no ocupaba el espacio internacional que hoy tiene, Club de Gourmets actuó como altavoz, archivo y punto de encuentro. Más tarde llegarían Gourmetour, con 31 ediciones; la Guía Vinos Gourmets; el club de vinos y un Salón Gourmets que empezó de forma casi artesanal y hoy se presenta como la gran feria internacional del producto de calidad.

Francisco López López-Bago, actual presidente del grupo, sintetizó esa transformación con una mirada amplia sobre el país: "Hemos evolucionado en los últimos cincuenta años más que en el último siglo. España es hoy un referente a nivel internacional por nuestra cocina, nuestros chefs, nuestros restaurantes y su servicio de sala, por nuestros vinos y por nuestros productos y elaboradores".

La frase no solo resume un balance, también marca el lugar desde el que Grupo Gourmets quiere celebrar su aniversario: no desde la nostalgia, sino desde la constatación de que la gastronomía española vive uno de sus momentos más sólidos y complejos, con una identidad que ya no depende únicamente de los grandes cocineros, sino también del vino, la sala, el productor, la sostenibilidad y la capacidad de proyectarse al exterior.

Un cocido para volver a 1976

Entre los gestos más simbólicos de la jornada, uno de los más elocuentes ha sido el almuerzo conmemorativo. Los asistentes han compartido un cocido que evocaba aquel celebrado en 1976, cuando Grupo Gourmets daba sus primeros pasos entre mesas redondas y el nacimiento de Club de Gourmets. El menú, lejos de ser una simple recreación, funcionó como un guiño a los orígenes y como una reivindicación de la cocina española de siempre, esa que sostiene cualquier modernidad culinaria con una base de memoria, territorio y producto. También hubo un regalo con valor documental: el número 600 de la revista Club de Gourmets, concebido como una edición de guarda que recorre los últimos 50 años de la gastronomía, el vino, el producto y los viajes bajo la mirada del grupo editorial. Una publicación que no solo celebra una cifra redonda, sino que deja constancia de un trabajo sostenido de observación y relato en uno de los sectores que mejor explican la transformación cultural y económica de España.

Los premios que dibujan un mapa del talento español

El gran momento institucional del encuentro fue la entrega de los Premios 50 Aniversario Grupo Gourmets, con los que la compañía ha querido reconocer a 50 figuras por su aportación a la gastronomía española, ayer y hoy, y por su capacidad de proyectarla hacia el futuro.

La selección compone un mapa muy revelador del sector: chefs de vanguardia y de tradición, grandes nombres del vino, familias empresarias, salas míticas, casas de producto, proyectos consolidados y nuevas generaciones. No busca ser un canon cerrado, sino una fotografía del talento, la influencia y la innovación que han dado forma al prestigio gastronómico español contemporáneo.

