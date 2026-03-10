Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Greenpeace ha desplegado este martes a primera hora una pancarta gigante con el lema "No a la guerra" en la Puerta del Sol de Madrid, en una acción con la que ha querido lanzar un mensaje a los líderes políticos mundiales ante la escalada militar en Oriente Medio.

La protesta se ha desarrollado en la fachada de uno de los edificios situados junto a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad. Según las imágenes difundidas por la propia organización en redes sociales, varios activistas se han descolgado desde el inmueble para desplegar la lona ante la mirada de ciudadanos y turistas curiosos, algunos de los cuales han grabado la escena con sus teléfonos móviles.

Con esta acción, Greenpeace recupera el lema que movilizó a millones de personas en España contra la invasión de Irak en 2003. La entidad sostiene que "las guerras nunca son la solución" y reclama el fin inmediato de las hostilidades, el respeto al derecho internacional y la vuelta a la diplomacia para frenar la actual escalada bélica.

En un comunicado, Greenpeace denuncia la intensificación del conflicto en la región tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán y advierte de que la ofensiva, iniciada el pasado 28 de febrero, ha provocado miles de víctimas civiles, entre muertos, heridos y desplazados, además de impactos sobre escuelas, hospitales, viviendas e infraestructuras civiles.

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha subrayado que "las bombas, los ataques militares y las invasiones nunca traen paz", sino que "desestabilizan regiones enteras, multiplican el sufrimiento, cuestan la vida de civiles inocentes y destruyen el planeta". En la misma línea, ha reclamado a los gobiernos del mundo que se opongan a lo que considera un atropello contra el derecho internacional, la paz y la estabilidad global.

La organización ecologista enmarca además esta acción en un contexto internacional marcado por el rearme, el autoritarismo y el debilitamiento de los mecanismos multilaterales. A su juicio, se está consolidando una política internacional basada en la fuerza, el control de recursos y la imposición de intereses geoestratégicos por encima de la vida y los derechos de las personas.

Greenpeace también pone el foco en el impacto ambiental de los conflictos armados. Recuerda que las guerras arrasan bosques y cultivos, degradan los suelos, contaminan reservas de agua, destruyen ecosistemas y agravan la crisis climática, además de desviar recursos que podrían destinarse a proteger a la población frente a las consecuencias del cambio climático. "El 'No a la guerra' tiene hoy más sentido que nunca", ha concluido Saldaña.