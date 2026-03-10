El Gobierno de Ayuso asegura que el TSJM no le obliga aún a crear el registro de objetores del aborto

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este martes que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no ha entrado todavía "al fondo" de la cuestión de la creación de un registro de objetores de conciencia en el aborto y ha criticado las "mentiras" de la ministra de Sanidad, Mónica García.

"No dejemos que la ministra con sus mentiras pueda hacer pensar a los ciudadanos que en Madrid no se garantiza ese servicio de interrupción voluntaria del embarazo y los supuestos que están establecidos en la propia ley", ha afirmado el también portavoz del Gobierno regional desde el espacio homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha.

Así lo ha expresado después de que ayer el TSJM acordara la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad y ordenase a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para la creación del registro e implemantación del registro de objetores conforme al protocolo consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El consejero ha criticado que sea la propia García la que no "garantiza" este derecho y por eso en Ceuta y Melilla se tienen que "recurrir a la privada". Además, ha insistido en que se trata de una primera decisión del tribunal que todavía no entra en el fondo del asunto por lo que todavía no ha habido un "pronunciamiento expreso a favor ni de la posición de la Comunidad de Madrid ni del Ministerio".

"En la Comunidad de Madrid reconocemos el derecho de todos y cada uno de los médicos a la objeción de conciencia, pero también estamos prestando el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres que lo solicitan", ha aseverado el consejero, quien ha asegurado que Mónica García es "la peor ministra de Sanidad de la historia" y le ha pedido que deje "la demagogia".

Es por ello que ha afirmado que van a recurrir esta medida cautelar pero ha incidido en que de momento la decisión del tribunal no implica que la Comunidad de Madrid tenga que "concluir con la creación de ese registro" porque "todavía no se ha pronunciado".

La Abogacía de la Comunidad de Madrid está estudiando ahora mismo el recurso y el argumento fundamental que utilizará es que Madrid "está garantizando a los médicos que puedan ejercer su objeción de conciencia", así como la interrupción voluntaria del embarazo que "se viene prestando con normalidad desde hace años".

"Tenemos capacidad de autoorganización que nos reconoce la propia ley, el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y, en ese ejercicio de autoorganización, tenemos perfectamente organizado el servicio para poder hacer compatible un derecho, como puede ser de los médicos, con la prestación de ese servicio con los supuestos que están completados", ha apostillado.