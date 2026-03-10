Georgina Rodríguez, de visita con sus hijos en el Valle de los Caídos: "La misa más bonita a la que he asistido"

En los últimos días, el entorno de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha vuelto a monopolizar el foco mediático. La pareja atraviesa un momento de especial exposición pública, marcado tanto por la preocupación en torno al estado físico del futbolista como por su reciente vuelta a España, además de por su presencia hasta hace unos días en Arabía, uno de los lugares afectados por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Por un lado, Cristiano se encuentra recuperándose de una lesión muscular que ha generado inquietud, especialmente por el impacto que podría tener en sus próximos compromisos deportivos, sobre todo con el Mundial a la vuelta de la esquina. Su situación ha obligado a modificar su planificación inmediata y a centrar todos los esfuerzos en una recuperación completa. Según explicó su entrenador, Jorge Jesus, el delantero no podrá disputar ni el partido de este sábado ante el Neom ni el siguiente, ya que necesita reposo y tratamiento específico.

El técnico confirmó además que el portugués viajó a España para continuar allí con su proceso de recuperación. El objetivo, según detalló, es completar el tratamiento médico en las mejores condiciones posibles, una fórmula que el club saudí ya ha aplicado esta misma temporada con otros futbolistas como Aymeric Laporte y Sami Al-Najei.

La familia, en Madrid

En paralelo a esta situación deportiva, la familia de Cristiano ha sido vista en territorio español durante los últimos días. De hecho, este mismo martes Georgina Rodríguez ha visitado el Valle de los Caídos, un enclave de fuerte carga simbólica e histórica que suele provocar debate en la esfera pública española. La modelo compartió varias fotografías de su visita a través de su perfil de Instagram.

Historia que ha compartido Georgina Rodríguez en su visita a Cuelgamuros. / INSTAGRAM

Georgina estuvo con sus hijos en Cuelgamuros, y de hecho estuvo en una misa con ellos. En una de sus historias en sus redes, la modelo calificó la celebración como “la misa más bonita a la que he asistido”, mientras grababa los cantos de la escolanía durante la liturgia