Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coches sin etiquetaAmpliación del MetroPrecio de la gasolinaAranjuezPlaca 11MAyuso en Nueva YorkAitana Sánchez-GijónMadrileño en RusiaLona Greenpeace
instagramlinkedin

FAMOSOS

Georgina Rodríguez, de visita con sus hijos en el Valle de los Caídos: "La misa más bonita a la que he asistido"

Cristiano Ronaldo se recupera mientras tanto de una lesión muscular en España, donde su entrenador confirmó que no jugará los próximos partidos con el objetivo de llegar en forma al Mundial

Georgina Rodríguez, de visita en el Valle de los Caídos.

Georgina Rodríguez, de visita en el Valle de los Caídos. / INSTAGRAM

Paula Correa

En los últimos días, el entorno de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha vuelto a monopolizar el foco mediático. La pareja atraviesa un momento de especial exposición pública, marcado tanto por la preocupación en torno al estado físico del futbolista como por su reciente vuelta a España, además de por su presencia hasta hace unos días en Arabía, uno de los lugares afectados por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Por un lado, Cristiano se encuentra recuperándose de una lesión muscular que ha generado inquietud, especialmente por el impacto que podría tener en sus próximos compromisos deportivos, sobre todo con el Mundial a la vuelta de la esquina. Su situación ha obligado a modificar su planificación inmediata y a centrar todos los esfuerzos en una recuperación completa. Según explicó su entrenador, Jorge Jesus, el delantero no podrá disputar ni el partido de este sábado ante el Neom ni el siguiente, ya que necesita reposo y tratamiento específico.

El técnico confirmó además que el portugués viajó a España para continuar allí con su proceso de recuperación. El objetivo, según detalló, es completar el tratamiento médico en las mejores condiciones posibles, una fórmula que el club saudí ya ha aplicado esta misma temporada con otros futbolistas como Aymeric Laporte y Sami Al-Najei.

La familia, en Madrid

En paralelo a esta situación deportiva, la familia de Cristiano ha sido vista en territorio español durante los últimos días. De hecho, este mismo martes Georgina Rodríguez ha visitado el Valle de los Caídos, un enclave de fuerte carga simbólica e histórica que suele provocar debate en la esfera pública española. La modelo compartió varias fotografías de su visita a través de su perfil de Instagram.

Noticias relacionadas

Historia que ha compartido Georgina Rodríguez en su visita a Cuelgamuros.

Historia que ha compartido Georgina Rodríguez en su visita a Cuelgamuros. / INSTAGRAM

Georgina estuvo con sus hijos en Cuelgamuros, y de hecho estuvo en una misa con ellos. En una de sus historias en sus redes, la modelo calificó la celebración como “la misa más bonita a la que he asistido”, mientras grababa los cantos de la escolanía durante la liturgia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Metro de Madrid decora la estación de Móstoles Central con imágenes de la colección del Museo CA2M
  2. La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
  3. La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
  4. El 'ruido infernal' de un helicóptero despierta al centro de Madrid: 'Se pueden escuchar detonaciones
  5. Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
  6. El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
  7. Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas
  8. Madrid acogerá un encuentro internacional sobre pastoreo para analizar retos y oportunidades del sector ganadero

Madrid Nuevo Norte: así podría ampliarse el Metro

Un hombre de 65 años muere atropellado por un camión en Campo Real mientras circulaba en silla de ruedas

Un hombre de 65 años muere atropellado por un camión en Campo Real mientras circulaba en silla de ruedas

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon 2026: los productos que no vas a querer dejar escapar

Georgina Rodríguez, de visita con sus hijos en el Valle de los Caídos: "La misa más bonita a la que he asistido"

Georgina Rodríguez, de visita con sus hijos en el Valle de los Caídos: "La misa más bonita a la que he asistido"

Un emblemático cine de Lavapiés se cuela entre los diez mejores del mundo: muchos pasan por delante sin saberlo

Un emblemático cine de Lavapiés se cuela entre los diez mejores del mundo: muchos pasan por delante sin saberlo

El delegado del Gobierno responde a Ayuso: "Ya está bien de machismo y de boicotear a las mujeres"

El delegado del Gobierno responde a Ayuso: "Ya está bien de machismo y de boicotear a las mujeres"

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico