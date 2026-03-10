AYUNTAMIENTO DE MADRID
Ya hay fecha para la llegada de los arcos monumentales de Chinatown a Usera
La concejala Sonia Cea ha anunciado que los 'paifang' se instalarán entre junio y julio, una vez finalicen las obras que conectan la plaza del Hidrógeno con Madrid Río
EFE
Los dos arcos chinos monumentales, conocidos como paifang, que marcarán el acceso al Chinatown de Usera estarán instalados en verano, previsiblemente "entre junio y julio". Así lo ha anunciado la concejala Sonia Cea, presidenta del Distrito de Usera, durante el balance de las inversiones municipales en el distrito, en referencia al avance de este proyecto urbano que contempla la instalación de dos arcos en las calles Dolores Barranco y Evangelios, donde ya se colocaron el pasado mes de octubre.
Asimismo, Cea ha señalado que la instalación de los arcos monumentales está pendiente de que finalicen las obras del trazado de 1,5 kilómetros que conecta la plaza del Hidrógeno, considerada el corazón del distrito, con Madrid Río, una intervención que permitirá ganar 9.200 metros cuadrados de espacio para el peatón.
Los paifang son puertas monumentales propias de la arquitectura tradicional china, habituales en barrios chinos, templos o avenidas históricas. Además de su función ornamental, tienen un valor simbólico vinculado a la bienvenida, la prosperidad y la buena fortuna, y en este caso servirán para delimitar el epicentro del barrio chino madrileño.
