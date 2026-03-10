El delegado del Gobierno responde a Ayuso: "Ya está bien de machismo y de boicotear a las mujeres"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha dicho este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "ya está bien de machismo" y le ha pedido que deje de "boicotear" el derecho de las mujeres al aborto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

"Maniobra llamativa"

"Lamentablemente tenemos una presidenta machista que ha tratado de hacer lo imposible para boicotear el derecho de las mujeres a poder interrumpir voluntariamente el embarazo", ha afirmado Martín.

El delegado del Gobierno ha indicado que "la justicia se ha antepuesto a la voluntad de boicotear a las mujeres" de la presidenta Ayuso, por lo que se va a ver obligada a crear el registro de objetores para el aborto, que da más garantías a las mujeres.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / COMNUNIDAD DE MADRID

Martín ha rechazado "la maniobra llamativa" que hizo la presidenta madrileña al renovar el comité clínico para la interrupción voluntaria del embarazo de la Comunidad de Madrid que evalúa si una mujer puede abortar a partir de la semana 22 por causas médicas.

El comité clínico no debe estar conformado por médicos objetores, pero la renovación de este órgano consultivo se ha hecho antes de que el TSJM obligara al Gobierno regional a crear el registro de objetores para el aborto, ha explicado.

Los integrantes del comité clínico no ofrecen "ninguna garantía a las mujeres que vayan a tener que tomar la decisión que consideren en su momento", ha señalado el delegado, quien considera "nula" la renovación de este órgano, a la vez que le ha pedido a la presidenta madrileña que reconsidere su decisión y empiece a trabajar en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.