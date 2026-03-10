Coslada considera un "orgullo" la participación del asesor de Cultura en eventos externos, pese a la petición de cese del PP

El Ayuntamiento de Coslada ha defendido que las actividades realizadas más allá de sus funciones municipales por el asesor de Cultura, Hugo Nieto de Miguel, no son incompatibles con su cargo de dedicación exclusiva, por lo que el PP había pedido su cese al alcalde cosladeño.

Según ha señalado en un comunicado el portavoz del PP en el municipio, Paco Becerra, "el señor Nieto estaría dedicando parte de su tiempo a dirigir producciones teatrales privadas en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares y el Teatro Fernán Gómez, para la compañía Ensamble Bufo".

"Orgullo" en el Ayuntamiento

Fuentes del Consistorio de Coslada han indicado a EFE que para ellos es "un orgullo" que su coordinador de Cultura sea invitado a participar en eventos como los señalados por los populares para sostener su petición de cese..

"Las actividades que se han desarrollado, desde luego, no son incompatibles con su exclusividad", han recalcado fuentes municipales, desde donde comparan lo sucedido con su asesor de Cultura con lo que ocurre con los parlamentarios que, por ejemplo, escriben libros u artículos de opinión en prensa.

Noticias relacionadas

Y han explicado que "en estos supuestos puede hacerse al tratarse, como dice la normativa vigente, de creaciones artísticas y puntuales que, en este caso del coordinador de Cultura, se suma el hecho de que no ha percibido remuneración por ello".