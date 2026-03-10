Comienza el proceso de admisión de alumnos madrileños para el curso 2026/2027

La Comunidad de Madrid abre las fechas del proceso de admisión de colegios e institutos públicos para este curso 2026/2027. De acuerdo al calendario publicado, aquellas familias que deseen matricular a sus hijos en los centros de la Comunidad de Madrid sostenidos por fondos públicos deben presentar la solicitud entre el 11 y el 25 de marzo de 2026.

Las inscripciones podrán realizarse de forma telemática a través de la página web oficial de la Comunidad de Madrid o de manera presencial en el centro elegido como primera opción. A través de una única solicitud, las familias podrán incluir varios centros por orden de preferencia y, si se desea evitar tener que adjuntar el volante de empadronamiento, se podrá autorizar la consulta del domicilio en el propio formulario.

¿Quiénes deben participar en el proceso?

Deberán participar todos aquellos niños y niñas que se incorporen por primera vez al sistema educativo, incluidos los escolarizados por primera vez en Centros de Educación Especial, y aquellos que deseen acceder a centros públicos que impartan Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. Además, todos aquellos alumnos que deseen cambiar de centro o los que deseen un centro de Educación Primaria o Secundaria diferente al que le corresponde por adscripción única, también deberán enviar su solicitud oficial.

A esta lista se añaden los estudiantes que soliciten plaza en Secciones Lingüísticas en lengua francesa o alemana en Institutos de Educación Secundaria, salvo el alumnado procedente de colegios públicos con adscripción única y autorizados para impartir el programa correspondiente.

Calendario completo: listados, reclamaciones y admitidos

El proceso de admisión incluye varias fases, desde la publicación de listados, periodos de reclamación, hasta finalmente la relación de admitidos. Estas son las fechas confirmadas por la Comunidad de Madrid:

Presentación de solicitudes : del 11 al 25 de marzo de 2026.

: del 11 al 25 de marzo de 2026. Listados provisionales de solicitantes de primera opción (secretaría virtual) : 14 de abril de 2026.

: 14 de abril de 2026. Reclamaciones a listados provisionales: del 15 al 17 de abril de 2026.

Información provisional con puntuación (incluye resultado de reclamaciones al listado de solicitantes): 23 de abril de 2026.

Reclamaciones a listados provisionales: 24, 27 y 28 de abril de 2026.

Listado definitivo de puntuación de solicitudes ordinarias baremadas: 7 de mayo de 2026.

Información de alumnos admitidos en cada centro (Secretaría Virtual): 27 de mayo de 2026.

Las listas definitivas para el 1º Ciclo de Educación Infantil se publicarán el 5 de junio, mientras que el resto de ciclos educativos conocerán la resolución el 27 de mayo / Madrid Informa

¿Qué pasa si me quedo sin plaza?

La Comunidad de Madrid contempla un plazo voluntario de solicitud complementaria ante el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE), exclusivamente para el alumnado que haya participado y carezca de plaza escolar. Esta solicitud podrá cumplimentarse durante los días 28 y 29 de mayo de 2026. De esta forma, se busca proporcionar a las familias una segunda oportunidad para solicitar nuevas opciones en centros con plazas disponibles, aunque en caso de no presentarse, el alumno no quedará sin plaza, sino que se le asignará una de oficio.

¿Qué hacer tras la admisión?

Tras el proceso de admisiones la matrícula deberá formalizarse dentro de los plazos establecidos. Para Educación Infantil, Primaria y Especial, el plazo será del 11 al 25 de junio de 2026 y, en el caso de Educación Secundaria y Bachillerato, el plazo general de matriculación tendrá lugar del 11 de junio al 3 de julio.