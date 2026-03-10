La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1

Considerado uno de los proyectos urbanísticos en marcha más ambiciosos en marcha en la ciudad, Madrid Nuevo Norte, el desarrollo previsto en los terrenos aledaños a la estación de Chamartín, comienza a dar pasos importantes. De los cuatro ámbitos en que se divide, Las Tablas Oeste es el que más avanzado va y se espera poder empezar antes de verano con los trabajos de urbanización previos a la edificación. Si se cumplen los plazos, la construcción de las primeras viviendas podrían comenzar a acometerse a finales de 2027 o principios de 2028 y concluirse hacia los últimos meses de 2029 o primeros de 2030.

En Las Tablas Oeste se prevén inicialmente 741 viviendas, pero en el conjunto de Madrid Nuevo Norte son 10.400 las casas que se pretende levantar, aparte de un buen número de oficinas. Un núcleo de actividad que atraerá hasta la zona a mucha gente todos los días y para el que hay que prever nuevas infraestructuras de transportes.

La ampliación del Metro hasta Madrid Nuevo Norte es un proyecto en el que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid lleva tiempo trabajando y que este martes recibe un impulso con la publicación en el Portal de Transparencia de las cinco alternativas que se estudian para acometerla.

La extensión de la red se alargará por el nuevo ámbito desde la actual con tres nuevas estaciones, con los nombres provisionales de Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte.

De las cinco opciones estudiadas, cuatro pasan por la construcción de una línea independiente para Madrid Nuevo Norte que conecte con la Línea 10. Varían en la orientación y en la profundidad a la que serían excavadas. Dos de ellas contemplan un ramal de conexión con la estación de Las Tablas, la considerada variante este, y otras dos con la estación de Montecarmelo, la variante oeste.

En cualquier caso, la opción que se considera más favorable es la que pasa no por la creación de una nueva línea, sino por la prolongación hacia el norte de la Línea 1 desde la actual estación de Chamartín. La operación supondría tener que reconfigurar no solo la Línea 1, sino también la Línea 4, de forma que, en vez de concluir en Pinar de Chamartín como ahora, prosiga por la estación de Bambú hasta la de Chamartín, cubriendo un tramo que hoy es de la Línea 1. La línea marrón pasaría de esa forma a tener 25 estaciones desde Argüelles y una extensión de 16,8 kilómetros.

Desde la Consejería de Transportes entienden que esta es la mejor alternativa desde un punto de vista funcional, ambiental, territorial y económico. Prolongar la Línea 1 permitiría conectar Madrid Nuevo Norte con estaciones clave como Cuatro Caminos, Sol o Atocha sin necesidad de trasbordo. La opción supone, por otra parte, desechar de entrada la incorporación de trenes automáticos, que era una de las cuestiones que se comentaron cuando la idea de llevar el Metro hasta el nuevo desarrollo era incipiente. Los convoyes sin conductor, de momento, se limitarán a la Línea 6, a partir de 2027.

El Gobierno regional calcula que el proyecto para llevar el suburbano hasta Madrid Nuevo Norte beneficiará a más de 175.000 ciudadanos. Cada una de las propuestas, sometidas a consulta pública durante un plazo de 20 días hábiles, incluye la descripción del trazado, las obras complementarias y el método constructivo para su realización.