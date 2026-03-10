Los coches sin etiqueta podrán circular por Madrid mientras se mantengan los niveles de calidad del aire

El Ayuntamiento de Madrid aprobará este mes una modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible recién estrenada que permitirá de forma temporal circular y estacionar a los coches sin distintivo (etiqueta A) empadronados en la capital o que pagan en ella el impuesto de circulación, siempre que se sigan cumpliendo los valores de calidad del aire.

La medida llega a través de una enmienda registrada por el Grupo Municipal Popular al texto de la ordenanza que se someterá a votación en el próximo Pleno municipal, donde los populares podrán hacer valer su mayoría absoluta para aprobarla.

Según los datos facilitados por el Consistorio, en febrero circularon por Madrid una media de 1.045.898 vehículos únicos al día, de los que 11.309 eran vehículos A domiciliados en la ciudad, apenas un 1,08% del total. Una cifra tan baja que, apuntan desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, la afección de esta excepción sería “mínima”.

Asimismo, para defender esta flexibilización se apoyan también en la evolución de los indicadores ambientales de los últimos años, en los que la capital encadena cuatro ejercicios consecutivos cumpliendo con la directiva europea de calidad del aire gracias, aseguran, a las medidas de Madrid 360. En este sentido, recueran que 024 y 2025 cerraron con los mejores registros de dióxido de nitrógeno de la serie histórica y que los datos de enero y febrero de 2026 han vuelto a mejorar esas cifras.

Eso sí, la excepción estará condicionada a que se mantengan esos buenos datos: si en cualquiera de las 24 estaciones de medición repartidas por la capital se superan los niveles de nitrógeno marcados por Europa, "se extinguirá el periodo transitorio de autorización temporal regulado en la nueva disposición", explican.