Estos son los únicos coches sin etiqueta que pueden circular por Madrid: el requisito clave que pide el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid ha cambiado las reglas para los conductores, pues va a permitir la circulación de vehículos sin etiqueta por la ciudad. Con esta medida, aplicable a vehículos empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la ciudad, el Consistorio amplía indefinidamente la moratoria aprobada por primera vez a finales de 2024 y luego prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026 para demorar el veto a estos vehículos.

¿Qué coches sin etiqueta pueden circular por Madrid?

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobará este mes una modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible recién estrenada que permitirá de forma temporal circular y estacionar a los coches sin distintivo (etiqueta A) empadronados en la capital o que pagan en ella el impuesto de circulación, siempre que se sigan cumpliendo los valores de calidad del aire.

Así pues, se permitirá a los vehículos 'A' circular por todo el término municipal y también estacionar en las zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) del barrio que les corresponda. Eso sí, este nuevo "período transitorio de autorización temporal" quedaría extinguido, según el Ayuntamiento, "si se produjera el incumplimiento de los valores límite de dióxido de nitrógeno en cualquiera de las 24 estaciones de la red de calidad del aire madrileña".

En este sentido recuerdan que, desde 2022, Madrid ha cumplido sin falta con los límites establecidos por la normativa europea, y añaden que enero y febrero de 2026 han registrado los niveles más bajos para estos meses "de toda la serie histórica".

Noticias relacionadas

Una autorización temporal

En febrero pasado se registraron en Madrid 1.045.898 vehículos únicos al día. Unos 11.300 eran vehículos con clasificación 'A' de Madrid, lo que equivale al 1,08% del total. Dado que el porcentaje de afección es mínimo, el Gobierno municipal propone mediante autorización temporal, incluida en una disposición transitoria, que los vehículos con clasificación ambiental 'A' empadronados en Madrid o que paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital puedan continuar circulando por el término municipal.