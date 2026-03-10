El Centro de Formación de Mercamadrid impartió 175 cursos en 2025 y capacitó a casi 2.700 personas en España

El Centro de Formación de Mercamadrid impartió en 2025 un total de 175 cursos y formó a 2.669 personas, lo que supone un incremento del 19 % respecto al año anterior, según ha informado este martes en un comunicado la mayor plataforma de distribución de alimentos frescos de España.

De acuerdo a sus datos, más del 70 % de los alumnos que participaron en los programas de carnicería y pescadería impulsados por Mercamadrid ha accedido a un puesto de trabajo tras finalizar su formación. Del total de alumnado formado en 2025, el 75 % correspondió a personas en situación de desempleo; para Mercamadrid, esto refuerza el carácter social y profesionalizador de la actividad formativa y otros perfiles de personas en situación de vulnerabilidad.

Desde que comenzó la actividad del Centro de Formación de Mercamadrid, se han capacitado ahí mas de 14.700 personas. El centro, que en 2025 impartió cuatro proyectos formativos propios con titulación oficial en pescadería con las subvenciones conseguidas y ocho certificados de profesionalidad, trabaja además con más de 45 entidades del tercer sector formando para el empleo a colectivos en situación de vulnerabilidad.