La casa de hormigón de Pozuelo que pasó de ser una rareza a icono de la arquitectura: cautivó a Carlos Saura y C.Tangana

En Pozuelo de Alarcón se levanta una vivienda caracterizada por sus formas simples y por ser toda de hormigón. Durante décadas fue vista como una rareza y, cuando se terminó en 1968, muchos la consideraron un experimento frío y poco amable. Sin embargo, poco después se hizo con el galardón a 'Mejor Arquitectura de Europa' por el Premio Fritz Schumacher, concedido tan solo un año después de su construcción.

Su aspecto chocaba con la idea tradicional de casa familiar de la época, pero ahora el tiempo ha colocado a la Casa Carvajal en un lugar muy distinto, pues hoy es uno de los grandes iconos de la arquitectura moderna en Madrid y un referente europeo del brutalismo residencial. Es tal el interés que suscita que directores como Carlos Saura o artistas como C.Tangana han utilizado las instalaciones de esta vivienda como plató de rodaje.

Un icono del brutalismo en España

La vivienda fue diseñada por el arquitecto Javier Carvajal para su propia familia y ha pasado de la incomprensión al reconocimiento institucional y académico, convirtiéndose en una obra clave para entender la arquitectura española del siglo XX. Se construyó entre 1966 y 1968 y, durante años, se la calificó como un edificio excesivamente radical, una percepción que contrastaba con la intención original de su autor.

La Casa Carvajal es uno de los ejemplos más relevantes del brutalismo en España aplicado a la vivienda unifamiliar. El uso del hormigón visto no es solo una decisión estética, sino estructural y conceptual. Los volúmenes se muestran tal y como son, sin revestimientos que oculten la lógica constructiva.

Uno de los elementos más singulares del proyecto es su organización en torno a dos patios interiores, espacios que articulan la circulación, regulan la entrada de luz natural y remiten directamente a la tradición de la arquitectura hispanoárabe.

Declarada Bien de Interés Cultural

La Casa Carvajal recibió en 1968 el Premio Fritz Schumacher, otorgado por la Universidad Técnica de Hannover, un galardón europeo que reconocía las mejores obras arquitectónicas del momento. Décadas después, ese reconocimiento se ha consolidado con su inclusión en estudios, exposiciones y publicaciones especializadas que la sitúan como una obra de referencia del movimiento moderno europeo.

En la actualidad, la Casa Carvajal está protegida como un edificio de alto valor histórico y arquitectónico. La Fundación Docomomo Ibérico la incluye en su registro como una de las obras más significativas del patrimonio moderno español. Además, fue declarada Bien de Interés Cultural, consolidando su estatus como símbolo de la arquitectura moderna madrileña.