Ayuso reclama en Nueva York una bajada "urgente" del IVA de la luz, el gas y los combustibles en "máximos históricos de recaudación"

Apenas dos días después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciara un plan energético concretado después en proponer la rebaja a un 10% del IVA a consumidores, entre otras medidas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado en ese mismo mensaje. Lo ha hecho desde Nueva York, adonde se ha desplazado durante tres días en un viaje institucional, en el transcurso de un encuentro con empresarios y directivos españoles de fondos de inversión en la ciudad norteamericana organizado por Invest In Madrid, la oficina del Gobierno madrileño para promocionar la región como destino inversor.

"Nosotros queremos que el capital siga llegando a Madrid y para eso hace falta tener sumo respeto con la recaudación, que ahora además se está multiplicando con la guerra", ha indicado. "Por eso vamos a volver a pedir al Gobierno de manera urgente una bajada del IVA de la luz, del gas, de los combustibles, porque está afectando a todas las familias españolas gravemente, mientras el Gobierno está en los máximos históricos en recaudación".

La presidenta madrileña ha defendido las medidas "liberales abiertas" que, asegura, se aplican en la Comunidad de Madrid, entre las que ha señalado las rebajas fiscales y la eliminación de impuestos propios, y sin las cuales, ha enfatizado, "una nación o una región pueden llegar rápidamente a convertirse en un lugar empobrecido, envejecido y poco atractivo para el emprendimiento y para los jóvenes".

Ayuso ha recalcado que hay una senda que es "urgente" en España, y es, ha dicho, "la de triplicar los salarios y reducir, por tanto, masivamente los impuestos" en lo que, entiende, debe ser un acompañamiento a familias y empresas a afrontar el aumento del coste de la vida.

La intervención ha tenido algún otro mensaje de carácter político y aparentemente dirigido más allá de la audiencia ante la que se encontraba. En un momento de tensón diplomática entre los gobiernos de España y EEUU a cuenta de las acciones bélicas de EEUU e Israel en Irán y el rechazo del Ejecutivo español a que el Ejército norteamericano utilice las bases de Rota y Morón, la presidenta madrileña ha llamado a cuidar los símbolos del Estado, del escudo a la bandera o los himnos.

Asimismo, ha expresado el deseo de que España sepa elegir a sus aliados, entre los que ha mencionado a Francia, a Gran Bretaña, a Alemania, a Italia y, "desde luego", a Estados Unidos. "Nosotros vamos a ser nuestra mejor versión para que esos lazos no se rompan y para que, una vez pasados los conflictos que estamos viviendo, sigamos siendo aliados de aquellos con los que compartimos una forma de ser y de estar en el mundo en torno a la libertad y a la vida, es decir, Occidente", ha subrayado.

Pero el grueso de su discurso lo ha dedicado a ensalzar las bondades de Madrid como destino de inversiones y las acciones que, ha asegurado, se están llevando a cabo para favorecerlas. Ayuso ha presentado hasta 13 proyectos estratégicos algunos de ellos aún en un estado muy inicial. En ese sentido, ha destacado el Distrito de Innovación de Madrid, proyectado por el Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas del que las expectativas del Gobierno autonómico disparan hasta los 1.200 millones de euros anuales y la generación de 23.000 empleos la aportación a la economía regional, o el futuro distrito de Madrid Nuevo Norte. También las perspectivas que se abren en torno al Estadio de Vallecas, propiedad de la Comunidad de Madrid y en torno al cual la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte analiza fórmulas de explotación. A lo que suma Ayuso eventos como el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en la capital durante los próximos 10 años.

En la lista también se ha referido a la futura Ciudad de la Salud que integrara un modernizado Hospital de La Paz con la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y al Consorcio Centro Nacional de Neurotecnología, impulsado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Comunidad de Madrid y la propia Universidad Autónoma. En torno a las universidades y el proyecto que se ha dado en bautizar Madrid Región Universitaria para revitalizar los campus, con la construcción de más residencias de estudiantes y el impulso de actividades culturales, se articulan otros posibles focos de inversión.

Ayuso ha aludido, además, a la actividad artística alrededor de la Finca de Vista Alegre, en Carabanchel, así como a actuaciones más consolidadas, entre ellas la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, el Programa de Inversión Regional o la iniciativa Pueblos con Vida, para tratar de fijar población en los municipios de menor tamaño de la región. Y ha apuntado a otros dos sectores que ha considerado atractivos para potenciales inversores. Por un lado, el audiovisual. El Gobierno regional presentó hace unos meses su Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2026-2029, un conjunto de 45 medidas destinadas "a aprovechar las condiciones que están convirtiendo a Madrid en un lugar único para la industria audiovisual internacional", con una dotación inicial de 10 millones de euros para este año, 40 millones para todo el periodo de vigencia.

Noticias relacionadas

Por otro, el de las renovables. Dentro de la Estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030, se ha elaborado el Estudio de Potenciales Zonas de Implantación de Energías Renovables, se informa desde la Comunidad de Madrid. Se trata de un análisis para la ubicación de proyectos fotovoltaicos ya autorizados o en tramitación contrastado con los datos de otros usos como los agrícolas, ambientales, mineros, culturales o sociales. "Hemos visto ya zonas óptimas donde poder asentar estos proyectos, y por supuesto vamos a estar encantados de ponerlos a su disposición", ha asegurado hoy Ayuso.