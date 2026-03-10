Ayuso, incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo para la comunidad judía

El posicionamiento en favor de Israel de Isabel Díaz Ayuso ha sido reconocido por la comunidad judía internacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido incluida en la conocida como J100 List, el ranking que elabora anualmente el periódico The Algemeiner para distinguir a las 100 personas que más positivamente han influido en la vida judía. La lista fue desvelada anoche en el transcurso de una gala en Nueva York a la que la dirigente madrileña acudió, entre los actos programados del viaje a la ciudad norteamericana que ha emprendido esta semana, su sexta visita a EEUU desde que es presidenta y la tercera en menos de nueve meses.

Para el periódico, la presidenta madrileña emergió en 2025 como "una de las defensoras políticas de la vida judía y el Estado de Israel más francas y eficaces de Europa". Según la publicación, tras los "incidentes antisemitas" surgidos en el continente tras los atentados de Hamás del 7 de octubre y la posterior invasión israelí de Gaza, "Ayuso ordenó reforzar la seguridad en los colegios, sinagogas e instituciones judías en la Comunidad de Madrid, acogió actos para reafirmar la solidaridad con Israel y condenó los boicots académicos y culturales".

El Algemeiner también señala entre los motivos para la inclusión de Ayuso en el ranking su "abierto choque" con el Gobierno central "por su postura crecientemente hostil hacia Jerusalén". Una circunstancia, señalan, que posiciona a Madrid como "una rara capital europea de claridad moral", en un año de inestabilidad.

La inclusión en esta lista es el reconocimiento "a su compromiso con la libertad y el pueblo judío" que desde Sol se anunció que Ayuso recibiría en la visita a Nueva York, en la que también está manteniendo reuniones con empresarios y potenciales inversores y durante el que el pasado domingo acudió, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al espectáculo de la bailaora Sara Baras con que se clausuró el Festival de Flamenco de la ciudad. Ayer, además de un encuentro organizado con la Cámara de Comercio España-EEUU, se reunió con el copresidente de Apollo Global Management, John Zito.

En la edición de este año de la lista J100 figuran también los presidentes de EEUU, Donald Trump, e Israel, Benjamin Netanyahu, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el canciller alemán, Friedrich Merz, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También el presidente argentino, Javier Milei, quien además fue reconocido en el transcurso de la gala de anoche con el premio Guerrero de la Verdad.