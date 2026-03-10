El Ayuntamiento ya trabaja en una nueva ordenación para sacar adelante las viviendas de Cuatro Caminos

Aunque la última sentencia del Tribunal Supremo todavía no es firme - falta por resolver uno de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid-, el Ayuntamiento ya está manos a la obra con una nueva ordenación urbanística que permita construir las viviendas proyectadas en el solar de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos.

Así lo ha avanzado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, después de que ayer se conociera el fallo del alto tribunal que inadmite los recursos presentados por Ayuntamiento y Comunidad contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el cual tumbaba el nuevo planeamiento aprobado en 2025.

Este primer pronunciamiento había estimado el recurso presentado por Ecologistas En Acción Madrid y la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, en el que alegaban una "indebida" consideración de las alternativas del desarrollo urbanístico en su tramitación y evaluación ambiental por parte de las administraciones madrileñas. En su providencia, los magistrados del Supremo argumentan que los recursos no cumplen los requisitos necesarios para ser admitidos.

A la espera de que el Supremo se pronuncia sobre la cuestión pendiente, el Gobierno municipal ya ha mantenido reuniones con los vecinos afectados para trabajar en una nueva ordenación que permita "cumplir" con lo que estable el Plan General para dicha parcela, ha apuntado el delegado, que "en el fondo es cerrar la brecha" urbana creada por las antiguas cocheras de Metro en medio del distrito de Chamberí.

Cuando esté, el nuevo planeamiento permitirá generar "una zona verde, actividad económica y también vivienda, tan necesaria en ese barrio", ha expuesto Carabante. En todo caso, ha recordado, la sentencia del Supremo "no ponía en cuestión" ninguno de estos planes, sino únicamente "una cuestión formal" en su tramitación, pues "no se habían analizado todas las alternativas posibles que era viable ejecutar en esa zona".

Por tanto, "vamos a subsanar eso que dice la sentencia y a trabajar en esa nueva ordenación con los vecinos para que las 443 familias que apostaron por esa vivienda puedan ser una realidad lo antes posible", ha subrayado el delegado de Urbanismo.