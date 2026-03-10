Una nueva placa y un soporte para flores como homenaje a las víctimas del 11M en Atocha

La Comunidad de Madrid ha incorporado una nueva placa conmemorativa y un soporte de piedra negra natural en el espacio de homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en la estación de Metro de Atocha, con el objetivo de reforzar este lugar de memoria y facilitar el depósito de flores, velas y otros objetos de recuerdo.

Los dos nuevos elementos han sido presentados este martes, víspera del 22 aniversario de los atentados, en el vestíbulo del memorial inaugurado en 2025 por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Hasta allí se ha desplazado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, acompañado por representantes de asociaciones de víctimas, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, y diputados de la Cámara regional. Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio y se ha realizado una ofrenda floral con claveles blancos.

El nuevo soporte, elaborado en piedra negra, permitirá depositar coronas de laurel, flores, velas y otros recuerdos a lo largo de todo el año. Junto a él, se ha instalado también una luz permanente. Además, en el vestíbulo se ha colocado una placa metálica que recuerda el lugar exacto en el que se situó el antiguo cilindro de cristal que, entre 2007 y 2023, simbolizó a las víctimas del 11-M.

Nueva placa en recuerdo al antiguo homenaje del 11M en Atocha. / COMUNIDAD DE MADRID

Durante la visita, García Martín subrayó que este espacio "simboliza la voluntad del pueblo de Madrid de mantener vivo el legado" de las víctimas del peor atentado terrorista de la historia de España. El consejero trasladó además "el gran abrazo de todo el pueblo de Madrid" a los afectados por la masacre, en la que murieron 193 personas y más de 2.000 resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas que aún perduran.

El responsable regional destacó también que, desde la aprobación en 2018 de la ley madrileña de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, el Ejecutivo autonómico ha destinado 90 millones de euros en ayudas e indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos a 2.497 personas. Asimismo, aseguró que la Comunidad seguirá preservando el recuerdo de las víctimas y trasladando su testimonio a las aulas para que los más jóvenes conozcan el impacto del terrorismo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, agradeció a la Comunidad de Madrid la creación de este espacio conmemorativo y valoró especialmente su visibilidad. Según explicó, el monumento anterior "estaba muy escondido" y muchas personas pasaban por la estación sin saber que allí había tenido lugar un atentado, por lo que las víctimas reclamaban desde hace tiempo un lugar más reconocible y transitado.

Araluce aseguró sentirse satisfecha con el nuevo memorial y reivindicó la necesidad de mantener vivo el recuerdo de "todos aquellos que perdieron la vida por el simple hecho de ser españoles e ir a trabajar, a estudiar o a hacer gestiones". También lamentó que, 22 años después de la tragedia, el dolor no disminuye, sino que se hace más intenso con el paso del tiempo por todo lo que las víctimas y sus familias han perdido desde entonces.