El Atlético pone a prueba su ambición mientras huye del cartel de favorito ante un Tottenham en caída libre

A priori, cuando el tercer clasificado de una de las grandes ligas recibe en su casa al 17º de otra, todo lleva a pensar que hay un claro favorito para ganar. Pero resulta que el Atlético de Madrid no está dispuesto a asumir, al menos de cara al exterior, ese cartel en su duelo de octavos frente a un Tottenham que llega al Metropolitano en caída libre. Por más que el equipo londinense lleve seis partidos sin ganar (los últimos cinco perdidos), esté coqueteando con el descenso en la Premier y que los rojiblancos atravieses su mejor momento del año, las precauciones son máximas. Más si cabe con lo que hay en juego, que no es ni más ni menos que entrar entre los ocho mejores equipos de la Copa de Europa.

"Cuando entras en el campo no te acuerdas de en qué lugar estas en la tabla o el momento en el cual convives. Los jugadores quieren ganar, hacerlo bien, no conozco a ninguno que piense cuando va a chutar en qué lugar de la clasificación está", dijo Simeone al ser preguntado por la diferencia de dinámicas de ambos equipos, quitándose de encima la etiqueta de favoritos al ser repreguntado. "No sé a qué está relacionado tampoco. Si lo haces a que ellos entraron cuartos en Champions, así no somos favoritos. Si lo relacionamos al lugar de ellos…. Depende de cómo lo quieras relacionar", resumió el Cholo, que para el duelo de ida recupera a un fijo en sus planes, Pablo Barrios.

Solo un precedente

No se fía el Cholo ni un pelo, ni siquiera a pesar de todas las bajas que acumula su rival, sobre todo en el frente de ataque. A Madrid llegó este lunes con el recuperado Cuti, pero sin Maddison, Kulusevski, Kudus, Udogei, Odobert, Bentancur, Ben Davies ni Lucas Bergvall. Con ese panorama, el Atlético pondrá a prueba su ambición, y se medirá a sí mismo en el inicio de la eliminatoria en el Metropolitano.

El Metropolitano será el punto de partida. Más allá de tres excepciones (el 1-1 en agosto con el Elche y las dos derrotas seguidas con el Betis y el Bodo/Glimt), es una de las fortalezas más visibles del equipo de Simeone, que ha ganado sus 17 duelos restantes como local de este ejercicio, los cuatro últimos de manera consecutiva y con 15 goles a favor, incluido un 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey, en la que aguarda ya la final de Sevilla.

El fortín del Metropolitano

Ese es el camino a seguir por el Atlético, mucho más imprevisible cuando se aleja del Metropolitano. Es un factor clave. De sus últimas veinte salidas en el máximo torneo continental, solo ganó seis, por diez derrotas y cuatro empates. Venció una de cinco este curso. La ida no es definitiva, pero sí crucial para competir contra la inquietud que demuestra como visitante. Y más si se revisa el pasado.

Solo existe un precedente, lejanísimo, de un partido oficial entre ambos, y no precisamente de buen recuerdo para los rejiblancos. Fue en 1963, en la final de la Recopa de Europa, en la que el Atlético cayó ante los londinenses por la mínima.

Koke. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mucho han cambiado, eso sí, las cosas desde entonces. Ambos se han asentado en la segunda línea de clubes europeos, llegando a finales de la Copa de Europa en los últimos años. Y ambos se reencuentran este martes tras más de sesenra años

"El fútbol es un juego y cuando uno tiene una plantilla como la suya, hay un respeto absoluto. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño", incidió el Cholo, que dejó claro que a su juicio la eliminatoria está al 50 por ciento.

Ocho apercibidos

El Atlético encara el partido con su entrenador Diego Simeone y los jugadores Pablo Barrios, Thiago Almada, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente, Marc Pubill y Giuliano Simeone apercibidos de sanción, según la lista publicada por la UEFA. Llorente se sumó a ellos en el último choque contra el Brujas, en la vuelta de la ronda previa a los octavos de final, mientras el resto ya asumieron desde antes el riesgo de la sanción en el caso de ver una nueva tarjeta amarilla.

De los siete jugadores apercibidos, al menos tres apuntan al once titular en el partido de este martes contra el Tottenham en el Metropolitano: Llorente, Giuliano Simeone y Marc Pubill, aunque también podría serlo Pablo Barrios, que volverá a la convocatoria tras un mes de baja por una lesión muscular.

En el conjunto inglés, hay tres apercibidos de sanción: los delanteros Richarlison y Randal Kolo Muani y el medio centro Joao Palhinha.