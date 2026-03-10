SERVICIOS MUNICIPALES
Arganda del Rey simplifica la obtención del carnet del Centro de Mayores: se tramitará íntegramente en el propio centro
El Ayuntamiento elimina el paso por la Oficina de Atención al Ciudadano y permitirá solicitar o duplicar la tarjeta los martes y jueves sin coste
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha anunciado una simplificación del procedimiento para obtener el carnet de usuario del Centro de Mayores del municipio. A partir de ahora, todo el proceso, tanto para nuevas altas como para duplicados, se realizará directamente en el propio centro.
Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el carnet podrá solicitarse de forma presencial los martes y jueves, entre las 10:00 y las 13:00 horas, y no tendrá ningún coste para los usuarios.
Con este cambio se elimina uno de los pasos administrativos que existían hasta ahora. En concreto, ya no será necesario trasladar la documentación a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento, lo que permitirá agilizar "notablemente" el periodo de obtención del carnet.
Requisitos para acceder al servicio
Los requisitos para beneficiarse de los servicios del Centro de Mayores se mantienen sin cambios. Para obtener el carnet será necesario:
- Estar empadronado en Arganda del Rey.
- Tener 55 años o más.
- Ser jubilado o pensionista.
Esta medida se enmarca en una serie de actuaciones impulsadas por el Gobierno municipal en el Centro de Mayores desde el inicio de la legislatura. Entre ellas destacan la puesta en marcha de un nuevo servicio de enfermería, la renovación integral del servicio de cafetería y la licitación para climatizar los cerca de 600 metros cuadrados de la Sala de Baile del edificio.
- Metro de Madrid decora la estación de Móstoles Central con imágenes de la colección del Museo CA2M
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- Los madrileños se resignan ante la subida del precio de los carburantes: 'Quitaremos dinero de otro sitio para poder movernos
- La Comunidad de Madrid dotará de servicios digitales y equipos informáticos a 142 municipios de menos de 20.000 habitantes
- El 'ruido infernal' de un helicóptero despierta al centro de Madrid: 'Se pueden escuchar detonaciones
- El Gobierno y Ayuso pactan retrasar hasta junio la rehabilitación de edificios públicos
- Adiós a este cotidiano gesto en el Metro de Madrid: el suburbano recurre a la normativa y advierte a los ciudadanos
- Descubre el 'balcón de la Sierra Norte de Madrid', donde la historia medieval se fusiona con la naturaleza y las mejores vistas