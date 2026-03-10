Arganda del Rey simplifica la obtención del carnet del Centro de Mayores: se tramitará íntegramente en el propio centro

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha anunciado una simplificación del procedimiento para obtener el carnet de usuario del Centro de Mayores del municipio. A partir de ahora, todo el proceso, tanto para nuevas altas como para duplicados, se realizará directamente en el propio centro.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el carnet podrá solicitarse de forma presencial los martes y jueves, entre las 10:00 y las 13:00 horas, y no tendrá ningún coste para los usuarios.

Con este cambio se elimina uno de los pasos administrativos que existían hasta ahora. En concreto, ya no será necesario trasladar la documentación a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento, lo que permitirá agilizar "notablemente" el periodo de obtención del carnet.

Requisitos para acceder al servicio

Los requisitos para beneficiarse de los servicios del Centro de Mayores se mantienen sin cambios. Para obtener el carnet será necesario:

Estar empadronado en Arganda del Rey.

Tener 55 años o más.

Ser jubilado o pensionista.

Noticias relacionadas

Esta medida se enmarca en una serie de actuaciones impulsadas por el Gobierno municipal en el Centro de Mayores desde el inicio de la legislatura. Entre ellas destacan la puesta en marcha de un nuevo servicio de enfermería, la renovación integral del servicio de cafetería y la licitación para climatizar los cerca de 600 metros cuadrados de la Sala de Baile del edificio.