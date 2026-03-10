Alejandro Astola pone su nuevo disco en manos del público en una semana clave en Madrid: "Abro mi cuaderno y ellos eligen"

Madrid abraza la propuesta más íntima de Alejandro Astola. Sin banda, sin artificios y sin más refugio que una guitarra, la voz y un sofá colocado en mitad del escenario como si fuera el salón de su casa, el cantante está firmando una de las irrupciones más singulares del circuito de salas. El cartel de sold out en Madrid, en la que supone su primera cita en solitario en la capital, confirma que Astola ha dejado de ser una promesa silenciosa para convertirse en uno de los nombres más comentados de la temporada, también entre quienes lo vieron nacer artísticamente en Fondo Flamenco, el trío fundado en 2006 que lo dio a conocer.

Aquella idea cocinada a fuego lento, casi artesanal, ha terminado desbordando todas las previsiones. Ahora, Astola suma más de 60 salas por toda España, supera las 15.000 entradas vendidas y ha logrado algo cada vez menos frecuente: que el boca a boca corra más rápido que cualquier campaña.

Con apenas seis canciones publicadas, cada fecha nueva encuentra una respuesta inmediata del público. Las 17 salas anunciadas recientemente superaron las 500 entradas vendidas en apenas unas horas. Y en ese mapa de entusiasmo creciente, Madrid se ha convertido en una parada decisiva.

La capital no solo le recibe con entusiasmo: le abre una semana entera de escenarios con su gira 'Mi guitarra y yo'. Alejandro Astola actuará esta noche en La Flaca Madrid, seguirá el 11 de marzo en Sirocco, el 12 de marzo en Sala Clamores y rematará con dos fechas, 13 y 14 de marzo, en Café Berlín, donde ya ha conseguido colgar el cartel de entradas agotadas. Una secuencia que retrata el momento exacto que atraviesa el artista: aforos en ascenso, expectación creciente y una conexión cada vez más visible con el público madrileño.

Preguntado por ese idilio con Madrid, Astola responde con la sencillez de quien todavía contempla el fenómeno con sorpresa: "No lo sé, las canciones que me gustan a mí, las que estoy cantando ahora, les gustan a ellos también. Y es una casualidad muy bonita que se da a veces", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La escena tiene algo de liturgia y algo de confesión. No hay una gran producción que distraiga ni una puesta en escena que imponga distancia. Astola se sienta, abre su cuaderno y canta. El formato, en apariencia mínimo, es en realidad una declaración de principios: la canción al desnudo, la palabra expuesta y el pulso directo con el público.

Ahí reside buena parte de su magnetismo. En tiempos de estímulo constante, Astola apuesta por lo contrario: bajar el volumen de todo lo accesorio para que la música respire. El resultado es un concierto que no se consume, sino que se comparte. Y Madrid, a juzgar por la velocidad con la que ha respondido a sus citas, ha entendido perfectamente el código.

Tras una etapa muy reconocible junto a Fondo Flamenco, el artista vive ahora una suerte de regreso a sí mismo. No como ruptura, sino como reencuentro. Su proyecto en solitario bebe de una pulsión más primaria, más cercana a la raíz que lo empujó a escribir. "Creo que he desenterrado al niño que había en mí", explica. "Fue por lo que empezó toda mi pasión por esto de la música, de escribir y de hacer canciones". Y remata la idea con una imagen poderosa: "Esa parte importante no se puede olvidar. Como Peter Pan, crecí, fui del mundo del País de Nunca Jamás y yo he vuelto", subraya.

Ese regreso se nota en el tono de las canciones y también en la forma de presentarlas. Como su última canción, por ahora, llamada El pagafantas. Astola escribe desde la emoción, aunque no se limite a la autobiografía. "Me gusta mucho escribir desde la emoción propia", señala. "Siempre sintiéndome un poco guionista y transcribiendo las historias que veo o las historias que me imagino. No todo viene de la experiencia propia, aunque también hay que decir que las experiencias propias tienen un puntito más a la hora de conectar porque vienen desde una verdad inmutable".

El paso por Madrid tiene, además, el valor simbólico de las primeras veces. Porque, pese a sus años de carrera, Astola debuta ahora en la capital con este formato tan íntimo. "Para todo en la vida hay una primera vez y después de bastantes años es la primera vez que hago un concierto tan íntimo así en la capital", cuenta.

No llega a Madrid con un repertorio complaciente ni con un repaso al pasado como principal reclamo. Llega, precisamente, con lo contrario: con canciones nuevas, con material aún en proceso, con el futuro abierto sobre las tablas. "El concierto se basa sobre todo en canciones nuevas más que en las que tengo fuera, porque tengo muy pocas canciones publicadas", explica. "Es una premisa muy importante del nuevo proyecto: confiar en lo que viene y que todo lo bueno está por venir", añade. La frase funciona casi como manifiesto. Astola no reniega de lo anterior, pero pone el foco en el porvenir: "Me alegro de todo lo bien que ha ido el pasado de los grupos anteriores que he tenido. Pero tengo muchísima más ilusión por el futuro".

Hay otro rasgo que convierte esta gira en algo distinto: el público no solo escucha, también participa. Astola ha convertido cada concierto en un pequeño laboratorio de canciones. El sofá no es solo escenografía; es el lugar desde el que abre su cuaderno y somete el repertorio al termómetro más sincero posible: la reacción de la gente. "Si tienen prisa antes de que llegue el futuro, pueden venir al concierto y anticiparlo", dice. "Abro mi cuaderno y enseño las canciones que todavía no han salido y juntos decidimos cuáles son las que van a entrar al disco, cuáles son las que al público le emocionan". La idea, que tiene algo de vanguardia y de tradición al mismo tiempo, devuelve el proceso creativo a una cercanía casi antigua. "En vez de ser una decisión unilateral, que es lo que suele pasar en la creación de los discos, yo les abro mi cuaderno", explica. "Me siento en el sofá, las saco de mi casa y, mirándoles a las caras, se las canto. Y decidimos cuáles son las que merecen la pena y se ganan el sitio en ese disco".

Su repertorio se transforma, aparecen nuevas canciones y cada ciudad puede convertirse en testigo de un estreno. "Venimos de Barcelona, Sevilla, Jerez, Málaga, y nos queda prácticamente toda España por visitar", cuenta. "La gira va creciendo, el repertorio también: va saliendo alguno, va entrando nueva". Y deja una imagen casi cinematográfica del tránsito entre ciudades: "De camino de Barcelona a Madrid escribí una nueva que el público de Madrid será el primero que escuche".

Ese estreno lleva por título A 14 minutos de ti, una pieza que añade todavía más valor a esta serie de conciertos en la capital. Con temas como Corazón de Cristal, El Avión, Dónde vas?, Mi Primavera o La Torre del Oro, Astola va perfilando un cancionero nuevo que todavía no se ha entregado del todo al mercado, pero sí al escenario.

Y quizá ahí esté una de las claves de esta pequeña conmoción: el público no asiste solo a un concierto, sino al nacimiento de algo. Madrid, esta vez, no solo llega a tiempo para verlo desde el principio. También lo acompaña durante toda una semana.