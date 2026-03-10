El Ayuntamiento de Alcalá de Henares inicia en marzo la campaña anual de desbroce con actuaciones en toda la ciudad: esto es lo que va a durar

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares iniciará en marzo la campaña anual de desbroce y control de vegetación espontánea en la ciudad. El dispositivo, gestionado por Valoriza dentro del contrato de conservación y limpieza viaria, se desarrollará durante los meses de primavera con el objetivo de prevenir incendios y garantizar la salubridad y el buen estado de los espacios públicos.

Los trabajos comenzarán en Espartales Sur, concretamente en la calle Federico García Lorca, y desde allí los equipos avanzarán progresivamente por el resto de los barrios, continuando posteriormente por zonas como San Isidro o Los Nogales, hasta completar el conjunto del municipio.

El plan contempla una actuación integral que recorrerá más de 3.000 kilómetros de aceras, bordillos y calzadas, eliminando las malas hierbas que crecen de forma espontánea en la vía pública y que pueden afectar tanto a la imagen urbana como al mantenimiento de los espacios públicos.

El plan contempla una actuación integral que recorrerá más de 3.000 kilómetros de aceras, bordillos y calzadas / CEDIDA

Para ello, los equipos realizarán una batida completa por toda la ciudad, calle por calle, con el objetivo de revisar todos los espacios y evitar que queden zonas sin intervenir. Los trabajos incluirán desbroce mecánico y actuaciones manuales en aquellos puntos de difícil acceso, así como la retirada de los restos vegetales generados durante las labores de mantenimiento.

La campaña tendrá una duración aproximada de cuatro meses. Además, en aquellos puntos donde sea necesario se realizarán varias intervenciones a lo largo del periodo de trabajo para evitar que la vegetación vuelva a crecer rápidamente.

El refuerzo de estas labores responde al crecimiento de la vegetación tras las lluvias registradas durante los últimos meses, una circunstancia que puede incrementar el riesgo de incendios o problemas de mantenimiento si no se actúa de forma preventiva.

Desde Valoriza se destaca que los trabajos se ejecutan con maquinaria especializada y de bajo impacto ambiental, optimizando recursos y reduciendo emisiones, en línea con los criterios de sostenibilidad incorporados al servicio municipal.

Obligaciones en parcelas privadas

El Ayuntamiento recuerda que los propietarios de parcelas y solares privados están obligados, según la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Residuos Urbanos, a mantener sus terrenos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Asimismo, se insiste en la importancia de evitar el abandono de residuos y de comunicar cualquier indicio de incendio al teléfono 112.

Noticias relacionadas

La campaña se desarrollará de forma progresiva en todos los barrios hasta completar la totalidad de las áreas previstas. El Ayuntamiento informará periódicamente del avance de los trabajos y de las actuaciones realizadas, dentro de su compromiso de transparencia y mejora continua del servicio de limpieza y mantenimiento urbano.