La Aemet anuncia un giro radical del tiempo en Madrid: adiós a las precipitaciones y cielos despejados

Madrid recibe este miércoles con buenas noticias, al menos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo estatal pronostica un giro radical del tiempo tras estos días de tiempo adverso entre precipitaciones y cielos cubiertos.

Adiós a las precipitaciones

La Aemet pronostica para la capital que el temporal de precipitaciones en forma de lluvia cese. Así lo muestra en su previsión para este miércoles 11 de marzo, en el que espera que el cielo comience nuboso hasta las 12:00 horas, momento en el que el sol será el protagonista hasta las seis de la tarde, cuando el cielo volverá a estar nuboso.

Para la sierra madrileña, la Aemet espera que el cielo esté marcado por intervalos nubosos, ocasionalmente muy nubosos y las precipitaciones no se descartan de forma débil y ocasional, en cualquier caso de manera aislada. La cota de nieve asciende sobre los 1800 y 2000 metros y el viento soplará flojo de componente norte, ocasionalmente moderado en cotas altas.

Máximas en ascenso

En la Comunidad de Madrid se dice adiós a las lluvias y se da la bienvenida a las buenas temperaturas de forma progresiva. En la capital, se espera que las temperaturas máximas aumenten y las mínimas disminuyan, por lo que los termómetros oscilarán entre los 16 grados de temperatura máxima y los 5 grados de temperatura mínima.

En la montaña las temperaturas se prevén con pocos cambios, las máximas en ascenso moderado y algunas heladas débiles en cotas altas. En Somosierra, las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de máxima y 1 grado de mínima y en Guadarrama las temperaturas variarán entre los 14 grados de máxima y 2 grados de mínima.

Pronóstico para los próximos días

Según comparte la Aemet en la red social X, sus gráficos muestran que las temperaturas comenzarán a ascender en la capital hasta alcanzar los 20 grados el próximo domingo 15 de marzo y las precipitaciones en la capital cesarán por completo durante casi dos días y durante viernes y sábado hay poca probabilidad de precipitaciones.