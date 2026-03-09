8M
Xana Teatre lamenta la interrupción de 'Ser mujer' en Collado Villalba y anuncia nuevas representaciones
El monólogo Ser mujer, dividido en tres partes, aborda con humor situaciones cotidianas, temas delicados como el acoso y concluye con una sección optimista, según explica el director de Xana Teatre
La compañía valenciana Xana Teatre ha lamentado la interrupción sufrida el pasado sábado en Collado Villalba durante la representación de su obra Ser Mujer, un monólogo satírico con temática feminista incluido en la programación municipal del 8M, Día Internacional de la Mujer. Pese a lo ocurrido, el grupo teatral ha anunciado que la función seguirá representándose en nuevas localidades: "Volveremos".
El director de la compañía y responsable de la obra, Xavi Navarro, se ha pronunciado sobre el incidente en un vídeo publicado en YouTube. En él explica que el equipo vivió lo sucedido con tres sentimientos principales: incredulidad, decepción y tristeza.
La polémica surgió después de que Noelia Rosario Díaz Vaca, entonces concejala de Familia, Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba por el Partido Popular, interrumpiera la representación. Tras las críticas recibidas, la edil presentó su dimisión.
"Nunca nos había ocurrido algo así"
Navarro ha señalado que la primera reacción de la compañía fue de incredulidad, al tener que detener una representación después de 18 años de trayectoria y 12 obras en cartel. "Jamás nos había pasado algo así o algo parecido", asegura.
También reconoce sentir decepción, ya que la función se había preparado con "mucha ilusión y muchas esperanzas". Finalmente, admite que lo ocurrido les dejó una profunda tristeza.
El director explica que el monólogo Ser mujer, interpretado por la actriz valenciana Susana Pastor, está estructurado en tres partes. La primera consiste en una comedia ligera que ocupa aproximadamente el 70 % de la obra y que aborda con humor situaciones cotidianas sobre la vida de las mujeres, resumidas en la idea de "cómo ser mujer, llegar a los 40 y no morir en el intento".
En una segunda parte el tono cambia para tratar temas más delicados como el acoso sexual o la violencia de género, que requieren una aproximación más reflexiva y delicada. La obra concluye con una tercera sección emotiva y optimista, centrada en la evolución de la sociedad hacia un momento más inclusivo y feminista.
Navarro reconoce que una propuesta teatral no puede agradar a todo el mundo. "Ni pretendemos ni podemos gustar a todo el mundo", afirma, al tiempo que defiende que lo más adecuado es que el público vea la obra completa y saque sus propias conclusiones.
A pesar del incidente, Xana Teatre continuará con su gira. El director ha confirmado que Ser mujer volverá a representarse próximamente en Miramar (Valencia), donde ya se ha escenificado en dos ocasiones, y en Bellreguard (Valencia), localidad que ha vuelto a contratar la función tras su representación durante el 8M.
Navarro también ha agradecido las numerosas muestras de apoyo, cariño y solidaridad recibidas tras lo ocurrido, especialmente por parte de vecinos de Collado Villalba al finalizar —o, como ironiza, "terminar"— la función.
Para cerrar su mensaje, el director citó con humor una frase atribuida al actor Arnold Schwarzenegger: "Volveré, volveremos". Y concluyó con ironía: "Espero que cuando volvamos a Madrid, las cosas se nos den algo mejor, o al menos no peor".
