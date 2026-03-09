¿Cuándo empieza la Semana Santa 2026? Fechas de las procesiones y festivos en Madrid

Con la llegada de la primavera, Madrid empieza a mirar ya a una de las celebraciones religiosas y culturales con mayor seguimiento del año. La Semana Santa 2026 volverá a llenar las calles de la capital de procesiones, actos litúrgicos y citas marcadas en el calendario tanto por devotos como por quienes aprovechan esos días para organizar una escapada o descansar. En la ciudad, el arranque tendrá lugar el 27 de marzo, coincidiendo con el Viernes de Dolores, y el cierre llegará el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

¿Qué días son festivos en Semana Santa?

En cuanto a los festivos, la Comunidad de Madrid ha fijado como fiestas laborales el 2 de abril (Jueves Santo) y el 3 de abril (Viernes Santo). Con el fin de semana, esto facilita un tramo de cuatro días consecutivos para quienes no trabajen en sábado o domingo. Estas son las fechas señaladas en la capital:

27 de marzo : Viernes de Dolores.

: Viernes de Dolores. 29 de marzo : Domingo de Ramos.

: Domingo de Ramos. 1 de abril : Miércoles Santo.

: Miércoles Santo. 2 de abril : Jueves Santo (festivo en la Comunidad de Madrid).

: Jueves Santo (festivo en la Comunidad de Madrid). 3 de abril : Viernes Santo (festivo en la Comunidad de Madrid).

: Viernes Santo (festivo en la Comunidad de Madrid). 4 de abril : Sábado Santo.

: Sábado Santo. 5 de abril: Domingo de Resurrección.

Procesiones de Semana Santa 2026 en Madrid

La agenda de la capital volverá a estar marcada por las procesiones de Semana Santa, que recorrerán distintos puntos de la ciudad desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. La información turística oficial de Madrid destaca, además, el peso que vuelve a tener el recorrido por el centro, con la Puerta del Sol como uno de los espacios de mayor interés para seguir el paso de varias hermandades y cofradías. Entre las citas más conocidas, el calendario incluye:

Viernes de Dolores (27 de marzo) : Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores, y Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia.

: Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores, y Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia. Domingo de Ramos (29 de marzo) : Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita), la procesión del Silencio, el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud y Los Estudiantes.

: Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita), la procesión del Silencio, el Santísimo Cristo de la Fe y la Salud y Los Estudiantes. Lunes Santo (30 de marzo) : Cristo del Camino (Delicias).

: Cristo del Camino (Delicias). Miércoles Santo (1 de abril) : Santísimo Cristo de las Tres Caídas y María Santísima de las Antiguas (Los Gitanos).

: Santísimo Cristo de las Tres Caídas y María Santísima de las Antiguas (Los Gitanos). Jueves Santo (2 de abril) : Gran Poder y Esperanza Macarena, Jesús Nazareno 'El Pobre', el Divino Cautivo y Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad.

: Gran Poder y Esperanza Macarena, Jesús Nazareno 'El Pobre', el Divino Cautivo y Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad. Viernes Santo (3 de abril) : Jesús Nazareno de Medinaceli, María Santísima de los Siete Dolores, Santo Entierro, Alabarderos y otras procesiones en distintos barrios.

: Jesús Nazareno de Medinaceli, María Santísima de los Siete Dolores, Santo Entierro, Alabarderos y otras procesiones en distintos barrios. Sábado Santo (4 de abril): Procesión de la Soledad y Desamparo.

¿Dónde es mejor ver las procesiones?

A la hora de seguir la Semana Santa de Madrid, hay varios puntos que concentran una gran afluencia de público. El entorno de Puerta del Sol, Plaza Mayor y la zona de la Almudena figuran entre los enclaves más frecuentados durante los recorridos del centro. Por eso, quienes quieran presenciar las procesiones con algo más de margen suelen optar por acudir con antelación o buscar tramos menos saturados del itinerario.