INFRAESTRUCTURAS
Renfe invertirá 4,8 millones de euros en la modernización de 17 estaciones de Cercanías en Madrid
Con el plan 'A punto', Renfe modernizará estaciones como Nuevos Ministerios, Pirámides y Las Rozas, entre otras, con actuaciones que incluyen desde mejoras en vestíbulos y accesos hasta la renovación de marquesinas e iluminación
Renfe ha dado luz verde al plan A punto, una ambiciosa estrategia de modernización que afectará a 17 estaciones de la red de Cercanías de Madrid. Con una inversión total de 4,8 millones de euros, este programa busca revertir el deterioro de las instalaciones y mejorar la experiencia de los usuarios mediante obras de ejecución rápida y alto impacto visual.
El objetivo principal de este plan es realizar actuaciones técnicas de baja complejidad pero con un "alto retorno en la percepción de calidad". El proyecto tiene un plazo de ejecución de 18 meses y se divide en cuatro lotes de actuaciones que oscilan entre los 100.000 y 300.000 euros por estación.
Estaciones beneficiadas en Madrid por fases
Las obras se han organizado en cuatro paquetes principales para agilizar los procesos:
- Lote 1 (Primeras actuaciones): Incluye mejoras en Nuevos Ministerios (cubierta y exteriores), Pirámides (vestíbulo y accesos), Las Rozas (paso inferior), Galapagar (pasarela e iluminación) y Guadalajara (vestíbulo).
- Lote 2: Actuaciones en Alcalá de Henares-Universidad, Las Águilas, Maestra Justa Freire-Polideportivo Aluche, Valdemoro y una segunda fase en Galapagar.
- Lote 3: Intervenciones en Pinto, Colmenar Viejo, Meco, La Garena y Soto de Henares.
- Lote 4: Reformas en las estaciones de Villalba de Guadarrama y Delicias.
Principales mejoras en las estaciones
Renfe ha identificado las áreas críticas que requieren una intervención inmediata para optimizar la comodidad y la movilidad. Las actuaciones incluyen un lavado de cara a la estética exterior y una nueva señalización bajo el logo A punto, junto a la instalación de encaminamientos pododáctiles y mejoras en los pasos inferiores para garantizar la accesibilidad.
Asimismo, se contempla la renovación técnica mediante la reparación de marquesinas en andenes, pavimentación de vestíbulos y actualización de sistemas de iluminación, sin olvidar el impulso a la movilidad sostenible con la adecuación de aparcamientos y zonas de estacionamiento de bicicletas.
Impacto para el usuario de Cercanías
La elección de estas 17 estaciones no es casual. Renfe ha priorizado las obras basándose en el volumen de viajeros beneficiados, la urgencia de las reparaciones y la viabilidad técnica para que los trabajos interfieran lo mínimo posible en el servicio diario.
Con esta inversión, Madrid y Barcelona se sitúan a la cabeza del presupuesto de modernización ferroviaria, recibiendo 4,8 millones cada una para garantizar que sus nodos de transporte estén, literalmente, "a punto".
