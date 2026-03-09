Piden investigar el uso de la única patrulla nocturna de Mejorada del Campo para "proteger" la vivienda de un familiar del alcalde

El Grupo Municipal del PP en Mejorada del Campo ha solicitado un Pleno Extraordinario para pedir la creación de una Comisión Informativa Especial de Investigación sobre el uso de la única patrulla de la Policía Local en horario nocturno para "proteger" una vivienda de un familiar del alcalde del municipio, Jorge Capa (PSOE).

Los hechos se remontan al pasado 1 de marzo en una vivienda de la calle Travesía del Jubilado del municipio, propiedad de un familiar del alcalde, ante un intento de ocupación. El asunto se abordará en un próximo Pleno Extraordinario del Ayuntamiento, donde el PSOE gobierna en mayoría, con once concejales, mientras que el PP cuenta con seis asientos, Vox, con dos, y Podemos-IU-AV y Más Madrid, con uno cada uno.

En un comunicado, los 'populares' de esta localidad de algo más de 25.000 habitantes han explicado que esta medida se adopta "tras las numerosas denuncias recibidas por parte de los vecinos" en las que se detalla cómo el regidor socialista ha utilizado esta patrulla para estos fines.

Desde el PP local han criticado la "falta de seguridad" y la "utilización de los recursos municipales" por parte del primer edil del municipio a "su conveniencia" y "para fines distintos de los propios al servicio público". Asimismo, han reprochado al alcalde socialista "la falta de explicaciones" al respecto.

Desde el Ayuntamiento explicaron entonces que esta decisión se tomó "por un problema de seguridad pública" y para evitar la ocupación de la vivienda, "dada la alarma entre los vecinos, muchos de ellos personas mayores".

Según su relato de los hechos, la comunidad de vecinos alertó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la presencia de una multitud de personas que intentaban ocupar la mencionada vivienda.

En el lugar se personaron tanto agentes de la Policía Local como de la Guardia Civil, con la intervención de una unidad especial, y evitaron la ocupación enfrentándose y desalojando a estas personas, en una situación que fuentes municipales definieron como "muy tensa".

Desde el equipo de Gobierno detallaron que en ese momento se decidió poner en marcha "una vigilancia preventiva, que en ningún caso impedía atender avisos y urgencias en otros puntos del municipio", algo que "afortunadamente no se produjo".

Una medida que, según subrayaron, responde a cuestiones de seguridad pública. Según indican, la misma noche de los hechos, la Policía observó a dos furgonetas merodeando en los alrededores de la vivienda. Además, recuerdan desde el equipo de Gobierno, no es la primera que vez que Policía Local realiza una vigilancia preventiva de este tipo.

Así, fuentes municipales han apuntado que unas semanas antes se llevó a cabo un operativo parecido para evitar la ocupación de una parcela municipal. "Actuamos con responsabilidad, proporcionalidad y sobre todo respondiendo a un problema de seguridad. El Partido Popular de Mejorada está utilizando un problema de seguridad ciudadana, de manera miserable, para atacarme personalmente. No voy a consentir que se usen bulos y mentiras para manchar mi imagen y poner en duda mi honorabilidad", defendió el regidor.