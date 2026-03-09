Un policía local de Parla es hospitalizado tras desmayarse durante su huelga de hambre: llevaba 14 días sin comer

El agente de la Policía Local de Parla que llevaba 14 días en huelga de hambre para exigir la adaptación de su turno de trabajo para conciliar adecuadamente su vida profesional y familiar, tras nacer su noveno hijo, ha sido trasladado este martes al hospital de esta localidad tras sufrir un desmayo, poniendo fin a su protesta.

Fuentes municipales han confirmado a EFE que desde el Ayuntamiento se ha avisado esta mañana a los servicios sanitarios ante el desmayo del agente, que ha sido atendido en un primer momento a las puertas del Consistorio y trasladado posteriormente al hospital, encontrándose "estable".

El agente, que lleva desde el 24 de febrero pasado en huelga y acudiendo diariamente a las puertas del Ayuntamiento con un cartel en el que denuncia su situación, ha sufrido "un síncope aparentemente provocado por una arritmia cardiaca", aunque se "está aún valorando el alcance y la gravedad del daño".

Abandona la protesta

Por este motivo, el policía local ha decidido finalmente abandonar la huelga de hambre iniciada hace dos semanas, lamentando que "ni el alcalde de Parla, ni ningún otro responsable del gobierno municipal" se hayan "dignado" a atender sus reclamaciones, algo que niegan desde el Ayuntamiento.

El agente local inició hace 14 días la huelga de hambre para protestar por su situación laboral, ya que la actual asignación en horario diurno le impide conciliar si vida familiar, por lo que, ante la llegada de su noveno hijo, había solicitado el turno nocturno.

También aseguraba que había planteado hasta cuatro alternativas horarias distintas más compatible con la organización familiar, pero insistía en que ninguna de ellas han sido aceptadas por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se defiende

Además, reconocía que, en dos ocasiones, se vio obligado a llevar a dos de sus hijos a dependencias laborales, circunstancia que ha derivado en la apertura de un expediente disciplinario en el que se plantea una posible suspensión de empleo y sueldo de hasta tres meses.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento ya trasladaron a EFE que este agente, desde su incorporación a la Policía Local en 2024, "ha podido disfrutar, y está disfrutando, de todos los permisos, de conciliación y otros, a los que tiene derecho, en igualdad con el resto de sus compañeros y compañeras".

Fuentes municipales han añadido que, una primera resolución del Juzgado ante una denuncia judicial interpuesta por el trabajador, "ha desestimado su petición, dando la razón al Ayuntamiento", ya que "la concesión de medidas extraordinarias que solicita el agente, supondría un agravio comparativo con respecto al resto de la plantilla".

Se saltó días libres

"El agente ha sido informado de que algunas de las medidas que solicita chocan contra los derechos del resto del personal municipal en distintas situaciones personales y familiares", añaden estas fuentes, que justifican el expediente disciplinario abierto por llevarse a dos de sus hijos a su puesto laboral.

En este sentido, desde el Consistorio aseguran que, "pese a tener días libres a su disposición para atender sus obligaciones familiares, el agente optó en varias ocasiones por acudir a su puesto de trabajo en la Jefatura de Policía Local acompañado de sus hijos menores".

"Aunque se le insistió que contaba, según convenio, con días disponibles para atender sus asuntos personales, desistió de su derecho, volvió a acudir con sus hijos a dependencias policiales, lo que obligó a la apertura de un expediente disciplinario al considerarse que ponía en riesgo a los menores", han añadido.

Por último, desde el Ayuntamiento aclaran que "el trabajador, asímismo, solicitó una permuta para prestar servicio en otro municipio, demanda que fue atendida y tramitada positiva e inmediatamente por este Ayuntamiento, pero denegada por el Consistorio correspondiente".