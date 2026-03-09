CRISIS EN VOX
Ortega Smith denuncia al comité nacional de Vox por "filtrar" la información de su expulsión
El portavoz en la capital ha presentado la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos
El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha denunciado este lunes al Comité Nacional de Garantías de la formación ante la Agencia de Protección de Datos por haber "filtrado" la información de su expulsión sin haber culminado el proceso interno.
"He presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador", ha contado el otrora mano derecha de Santiago Abascal, el presidente de Vox, en una entrevista concedida esta mañana a Onda Madrid.
Según ha explicado, la propia resolución del comité recogía que, al tratarse de un proceso sancionador, "es confidencial", por lo que no podía trasladarse ni total ni parcialmente más allá de las personas incluidas en el mismo. "Bueno, pues no habían pasado ni 24 horas cuando a la mañana siguiente desayunamos con que estaba en todos los titulares filtrado desde Bambú", ha reprochado.
