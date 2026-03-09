La oposición madrileña arremete en pleno contra el viaje de Ayuso a Nueva York: "La agenda da vergüenza ajena"

Todos los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, de PSOE y Más Madrid en la izquierda a Vox en la derecha, han arremetido este mediodía contra el viaje institucional de tres días que ha emprendido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a Nueva York. Se trata de su sexto viaje oficial a EEUU desde que preside la región, en 2019, y el tercero en menos de nueve meses. Durante su estancia, la presidenta mantendrá encuentros con empresarios y asistirá esta tarde, noche hora local, a la gala del periódico The Algemeiner, donde recibirá un reconocimiento a su compromiso con la libertad y el pueblo judío.

"Comienza una semana marcada por la vergüenza ajena que nos da la agenda de Isabel Díaz-Ayuso en Nueva York", ha señalado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. "La agenda oficial es acudir a un espectáculo flamenco y una reunión con el alcalde de Sevilla. Isabel Díaz-Ayuso ha ido a Nueva York con nuestros impuestos para reunirse con un alcalde del Partido Popular, un nuevo abuso de los privilegios a costa del contribuyente madrileño", ha señalado. Ayuso fue ayer al espectáculo Vuela de la bailaora gaditana Sara Baras que clausuraba el 25 Festival de Flamenco de la ciudad norteamericana. Previamente mantuvo un encuentro con José Luis Sanz, regidor hispalense, que también se encontraba en la ciudad para asistir a la actuación de Baras.

Más Madrid ha registrado una batería de preguntas a formular a la presidenta madrileña o al Consejo de Gobierno al hilo de este viaje. Entre otras se cuestiona sobre qué inversiones estadounidenses en la Comunidad de Madrid se consideran atraídas "a partir de la reunión en Nueva York de la presidenta con el alcalde de Sevilla (España)", cuál es el objetivo del viaje o si planea el Gobierno regional destinar publicidad institucional a The Algemeiner.

Bergerot ha considerado la asistencia de Ayuso a la gala de este periódico proisraelí "una declaración de apoyo al genocidio en Gaza y a la guerra contra Irán y el Líbano" y ha señalado que la agenda internacional de la presidenta madrileña es "arrastrarse ante Netanyahu y Trump y dar vergüenza a los madrileños".

En la misma línea se ha manifestado la portavoz socialista en la cámara de Vallecas, Mar Espinar, quien ha criticado el viaje por "injustificable" y a Ayuso por pegarse "la vida cañón" en Nueva York. "Una vez más ha decidido saltar el charco en vez de cruzar el Manzanares", ha reprochado. Desde el PSOE también se están moviendo iniciativas parlamentarias relacionadas. La propia Espinar preguntará directamente a Ayuso por el asunto en la sesión de control a la presidenta del próximo pleno.

Declaración institucional por Irán

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto la lectura en el próximo Pleno de una declaración institucional en la Asamblea por la defensa del Derecho Internacional y la paz en el marco de las acciones de guerra emprendidas por EEUU e Israel contra Irán. En ella plantea que el Parlamento madrileño exprese su apoyo a las iniciativas del Gobierno de España "orientadas a la desescalada del conflicto y a la búsqueda de soluciones diplomáticas". Las declaraciones institucionales precisan de la unanimidad de los grupos, por lo que difícilmente saldrá adelante. El portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ya ha adelantado el previsible rechazo. "Quieren que apoyemos la acción exterior del Gobierno de Pedro Sánchez en tema de Irán, unas políticas y unas medidas que no ha explicado en el Congreso de los Diputados, que no ha explicado en ninguna parte", ha indicado.

Desde Vox no se activará ningún resorte parlamentario en relación con el viaje de Ayuso, pero su portavoz adjunto en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, ha dejado claro el rechazo de la formación de ultraderecha. "Nosotros no entendemos qué se le ha perdido a la señora Ayuso en Nueva York, en Chile o en cualquier otro lugar del mundo", ha proclamado. "La Comunidad de Madrid tiene muchísimos problemas en materia de vivienda, en materia sanitaria, en materia educativa, en materia de protección social, de transporte público..., de todo lo que son competencias de la Comunidad de Madrid. Sinceramente, no sabemos qué se le ha perdido en Nueva York".

Entretanto, el portavoz de los populares, Carlos Díaz-Pache, ha defendido un viaje "para seguir atrayendo inversión" y ha contrapuesto la acción exterior de la Comunidad de Madrid frente al "caos planificado" de la política exterior de Sánchez. Pache ha recurrido al presidente de EEUU para justificar la visita. "Trump lo dijo muy claro el otro día: España tiene gente maravillosa, pero tiene un gobierno que no lo es", ha subrayado. "Yo creo que es importante que se distinga entre el país y su Gobierno, y entre el Gobierno nacional y el Gobierno regional. Madrid no es Pedro Sánchez, los madrileños han decidido apostar por un proyecto alternativo liberal de fomento de empresas y eso tenemos que seguir defendiéndolo".