Medina del Campo premia a la madrileña Mina El Hammani, de 'Élite', como 'Actriz del Siglo XXI' en su festival de cine

La madrileña Mina El Hammani, conocida por sus papeles en series como El Príncipe o Élite, ha sido elegida Actriz del Siglo XXI de la 39ª Semana de Cine de Medina del Campo (Secime), que se celebrará del 17 al 25 de abril, han informado este lunes fuentes de la organización.

Este reconocimiento se suma a otros galardones recibidos por la intérprete como el premio Joven Talento MIM en 2021 o el Premio Talía a Joven Talento de la Academia de las Artes Escénicas de España, que la reafirman como una artista versátil con trabajos tanto en cine y televisión como en teatro.

La artista madrileña, nacida en 1993, inició su formación en 2013 junto a Iñaki Aierra para continuar sus estudios actorales con distintos cursos de La Joven Compañía.

La Actriz del Siglo XXI de esta edición ha conquistado durante los últimos años la gran pantalla, especialmente con su papel protagonista en La tierra de Amira, el debut en la dirección del guionista Roberto Jiménez, a la que se añaden otras participaciones en Mañana es hoy o Raqa, dirigidas por Nacho García Velilla y Gerardo Herrero.

Su carrera televisiva comenzó en proyectos como El Príncipe y La que se avecina pero el reconocimiento público le llegó al interpretar uno de los papeles protagonistas de la aclamada serie Élite en Netflix.

En televisión también ha participado en series como Historias para no dormir, Operación Marea Negra 3 o El internado: Las Cumbres, continuación esta última de la exitosa producción 'El internado' y, recientemente, El Hammani ha participado en 'El clan Olimpia' para la plataforma Disney+.

En teatro ha formado parte de Experiencia 75, un taller intensivo de formación para jóvenes de 16 a 26 años ofrecido por La Joven Compañía, ha participado en el montaje Dentro de la tierra para el Centro Dramático Nacional, y en el festival de Mérida con las obras Edipo. A través de las llamas, de Luis Luque, y Las troyanas, de Carlota Ferrer.

Mina El Hammani se une así a la nómina de actrices que han obtenido este galardón honorífico en el festival de Medina del Campo como Marina Salas, Laia Costa, Anna Marchesi, Vicky Luengo, Susana Abaitua, Ingrid García-Jonsson, Marian Álvarez, Elena Anaya, Bárbara Lennie, Inma Cuesta y Marta Etura.