Adiós a este cotidiano gesto en el Metro de Madrid: el suburbano recurre a la normativa y advierte a los ciudadanos

En las horas de mayor afluencia, desplazarse en Metro de Madrid obliga a convivir con vagones llenos, poco espacio y una movilidad reducida dentro de los trenes. En ese contexto, el suburbano ha querido recordar a los usuarios la importancia de cuidar ciertos comportamientos cotidianos que, aunque parecen menores, pueden influir de forma directa en la comodidad, la circulación interior y el acceso de pasajeros en cada parada.

El aviso de Metro de Madrid sobre las mochilas en los vagones

Metro de Madrid ha difundido recientemente una campaña informativa a través de sus redes sociales y de distintos soportes visibles en estaciones y andenes. El mensaje busca concienciar a los pasajeros sobre la necesidad de colocar la mochila de manera que no entorpezca el movimiento del resto de viajeros. La recomendación es sencilla: cuando el convoy esté lleno, conviene llevar la mochila en la mano o colocarla en el suelo, en lugar de mantenerla colgada en la espalda.

Esto se recomienda porque, en los vagones con alta ocupación, una mochila a la espalda ocupa más espacio del que parece. Esto reduce la movilidad en el interior del tren, dificulta los desplazamientos y puede provocar molestias a otros pasajeros, especialmente en los accesos y junto a las puertas.

Además, este gesto también complica la entrada de quienes esperan en la siguiente estación. En momentos de gran afluencia, cualquier bulto mal colocado puede impedir que el espacio dentro del vagón se aproveche de forma adecuada.

¿Qué dice la normativa?

Esta recomendación no es nueva. El criterio ya aparece recogido en el Reglamento de viajeros, donde se especifica que las mochilas, al igual que otros objetos de mano, deben transportarse de forma que no supongan molestias ni riesgos para el resto de usuarios. Por tanto, más allá de una simple campaña de concienciación, se trata de una norma orientada a mejorar la seguridad y la comodidad en los desplazamientos diarios.

La campaña de Metro de Madrid pone el acento en una cuestión de civismo, pero también de eficiencia. Llevar correctamente la mochila en hora punta permite aprovechar mejor el espacio del vagón y contribuye a que el viaje sea algo más cómodo para todos.